Megalossauro, o fóssil que apresentou os dinossauros ao mundo

Os dinossauros estão ao nosso redor, tanto figurativa quanto literalmente.

A maioria dessas diversas criaturas foi extinta há 66 milhões de anos, mas os ancestrais dos pássaros modernos estão entrelaçados nas conspirações científicas e na cultura popular.

Dinossauros coloridos percorrem shows animados – e seus equivalentes mais animados em “Jurassic Park” oferecem uma visão ameaçadora da vida ao lado dos enormes répteis.

Paleontólogos descobriram dezenas de… Espécies de dinossauros até então desconhecidas Todos os anos, enriquece a visão de como era o mundo antes de os humanos nele pisarem.

Cientistas Você nem sempre acerta na primeira vez Eles tentam visualizar criaturas há muito extintas juntando seus ossos.

Mas imagine viver numa época – há apenas 200 anos – em que a existência dos dinossauros não era conhecida por todos.

Museu história natural/Alamy Banco de Imagem Mandíbula fossilizada pertencente ao Megalossauro, o primeiro dinossauro a ser descrito e nomeado cientificamente.

Quando enormes ossos fossilizados foram desenterrados em pedreiras de ardósia em Oxfordshire, Inglaterra, no final dos anos 1600, as pessoas acreditaram que já tinham feito parte de um elefante de guerra romano. O conceito de dinossauros, e até mesmo a palavra dinossauro, estava a séculos de entrar na imaginação do público.

Mas William Buckland, o primeiro professor de geologia da Universidade de Oxford, mudou tudo isso em 1824, quando nomeou… Primeiro dinossauro conhecido: Megalossauro.

As ilustrações iniciais dos répteis gigantes não eram totalmente precisas, mas a descoberta de Buckland foi um começo Um novo campo científico que ainda hoje cresce.

Os paleontólogos acreditam que apenas uma pequena fração dos fósseis de dinossauros que outrora habitaram o mundo foi encontrada, o que significa que milhares ou milhões de espécies adicionais podem estar à espera de serem descobertas.

As autoridades mudaram o local de uma central eléctrica para perto de Roma depois de trabalhadores descobrirem um antigo cemitério.

Arqueólogos encontraram 67 esqueletos, muitos decorados com joias de ouro, que haviam sido enterrados Cercado por objetos de valor dentro de tumbas elaboradas Projetado para se parecer com suas casas.

“Encontramos vários esqueletos ainda usando meias e sapatos caros”, disse Emanuele Giannini, arqueólogo-chefe do local. “Toda esta riqueza, e o facto de os ossos não apresentarem sinais de stress ou trabalho físico, (leva-nos a acreditar) não eram agricultores locais, mas sim membros da classe alta de famílias romanas provenientes das cidades.”

Muitos túmulos foram construídos para pessoas com ligações familiares, e alguns esqueletos foram encontrados enrolados uns nos outros.

JAXA Um desenho artístico mostrando como será a missão “Moon Sniper” do Japão após pousar na Lua.

A corrida para a Lua tem esquentado nos últimos anos, e agora a futura espaçonave lunar do Japão pretende demonstrar uma tecnologia de pouso “definível”. O módulo de pouso SLIM, também conhecido como “Moon Sniper”, está programado para realizar a missão Ele pousará na superfície da Lua em 19 de janeiro.

Depois de uma longa espera, alguns A maioria das missões espaciais esperadas estão se preparando para o lançamento No outono de 2024.

O rover Europa Clipper da NASA será lançado em outubro para ver se a lua gelada de Júpiter, Europa, tem o que é preciso para sustentar a vida em seu oceano subterrâneo.

Em novembro próximo, a missão Artemis 2 deverá enviar quatro astronautas numa viagem ao redor da Lua. Se o projeto lunar for bem sucedido, abrirá caminho para a NASA e os seus parceiros lançarem a Artemis 3, devolvendo os humanos à superfície lunar pela primeira vez desde 1972.

Prepare-se para ver um O céu está cheio de maravilhas celestiais este ano.

Além da chuva de meteoros e da lua cheia, haverá vários tipos de eclipses lunares e solares que poderão ser vistos de diferentes pontos do mundo.

Um dos eventos mais esperados é o eclipse solar total que cruzará o México, os Estados Unidos e o Canadá no dia 8 de abril.

E observe as luzes do norte e do sul em lugares inesperados, à medida que a atividade do Sol esquenta antes de atingir o máximo solar no final deste ano.

Cortesia Bo Xiao Uma “pele viva” de plantas e pequenos microrganismos sem raízes, conhecidos como biocrostas, cobre as superfícies do solo da Grande Muralha.

A “pele viva” protege a Grande Muralha da China da deterioração e da corrosão.

Os cientistas estudaram as porções de taipa do famoso marco. Os construtores criaram essas seções comprimindo materiais naturais no solo e foram consideradas um ponto fraco na construção.

Em vez disso, os investigadores descobriram que biocrostas protetoras, ou redes de pequenas plantas e microrganismos sem raízes, cobrem as superfícies do solo. Ao estudar as amostras, os cientistas determinaram As peças cobertas com biofolheado são três vezes mais resistentes De seções da terra chocadas sem ele.

“Eles pensavam que este tipo de planta estava a destruir a Grande Muralha da China. Os nossos resultados mostram o contrário”, disse Bo Xiao, professor de ciência do solo na Universidade Agrícola da China.

