McDonald's lança 'melhor hambúrguer' antes de relatório de lucros

O McDonald's e as redes rivais de fast food enfrentarão pressão para aumentar o tráfego este ano. Os clientes não vão tolerar os aumentos de preços de dois dígitos que impulsionaram as vendas do ano passado. Em vez disso, as cadeias devem convencer os seus clientes de que os alimentos e bebidas que oferecem valem os seus preços – e repetir as visitas.

Quando a empresa divulgar os resultados do quarto trimestre na manhã de segunda-feira, os analistas esperam que as vendas nas mesmas lojas nos EUA cresçam apenas 4,4%, de acordo com estimativas da StreetAccount. Este é um claro atraso em comparação com o crescimento das vendas nas mesmas lojas dos EUA de 8,1% no terceiro trimestre.

A versão anterior do cheeseburger duplo do McDonald's, à esquerda, e a versão “Melhor Hambúrguer”, à direita.

“Este é um passo na direção certa para melhorar alguns de seus principais produtos, ao mesmo tempo que permanecemos fiéis a eles”, disse o analista Mark Kalinowski, CEO da Kalinowski Equity Research.

O McDonald's começou a lançar seu hambúrguer mais saboroso há cerca de um ano, mas finalmente está lançando-o em todos os locais do país.

Alguns dos mercados globais mais importantes da empresa, como Austrália e Canadá, já implementaram o Best Burger. A Austrália e o Canadá superaram alguns dos outros grandes mercados internacionais do McDonald's, o que pode ser atribuído, pelo menos em parte, às melhorias nos hambúrgueres, disse Kalinowski.

No McDonald's Investor Day, em dezembro, o CEO Chris Kempczinski disse que o “Melhor Hambúrguer” estava a caminho de atingir 70 mercados até o final de 2023. Até o final de 2026, a empresa espera que quase todos os seus mercados sejam atendidos pelo hambúrguer atualizado. .

“Através de iniciativas como o Best Burger, estamos a fazer pequenas mudanças que se somam a grandes diferenças que os nossos clientes realmente notam”, disse ele aos investidores.

O McDonald's está promovendo as mudanças com um amigo conhecido – o Humblar, o personagem do McDonald's usado em sua publicidade que remonta à década de 1970. Nos mercados com “Better Burger”, a rede exibiu um comercial de televisão em que o mascote promovia a melhoria do sabor do hambúrguer. Especial McDonald's local na rede Internet Agora, um endosso da Hamburglar é publicado na página inicial.

As mudanças afetam todos os hambúrgueres do McDonald's, exceto o Quarter Pounder. A rede realmente deu a este menu uma reformulação própria em 2018, quando mudou de carne congelada para carne fresca para esses hambúrgueres. Essa mudança resultou na conquista de participação de mercado do McDonald's na categoria de hambúrgueres pela primeira vez em cinco anos.

Mas Wall Street tem opiniões divergentes sobre se o “melhor hambúrguer” pode impulsionar um crescimento significativo.

Em uma nota de pesquisa no mês passado, Zachary Vadim, analista do Wells Fargo, chamou o Best Burger de um “motivador positivo” para o McDonald’s em 2024. No entanto, ainda não está claro quanta vantagem a empresa espera ver com esta iniciativa.

Kalinowski estima que as mudanças podem aumentar as vendas gerais de 2024 em 0,5%.

“Acho que o efeito líquido disso será positivo, mas é bastante sutil”, disse Kalinowski.

Outros são mais céticos.

“Duvido que isso leve ao aumento do tráfego”, disse Peter Saleh, analista da BTIG. “Acho que isso provavelmente é apenas parte do processo de melhoria do seu jogo ao longo do tempo. Muitos desses conceitos precisam melhorar a qualidade da comida ao longo do tempo.”

Mas há alguns sinais promissores de que os clientes querem experimentar o hambúrguer melhorado.

“Embora não tivéssemos recebido nenhum anúncio nacionalmente até esta semana, nossos contatos indicaram que o Better Burger teve um aumento médio de 10% nas vendas”, escreveu o analista da Loop Capital, Alton Stump, em uma nota aos clientes em maio.

