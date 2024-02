A cidade de Nova York finalmente quebrou sua seqüência de 11 dias nublados no sábado

Nova York finalmente quebrou uma sequência sombria de 11 dias de céu nublado no sábado, e o Serviço Meteorológico Nacional espera que o tempo claro e ensolarado continue na próxima semana.

O céu nublado – embora com pouca chuva – persiste na cidade desde segunda-feira, 22 de janeiro, de acordo com o meteorologista do NWS John Murray, que mora em Nova York.

Em várias ocasiões na semana passada, as nuvens bloquearam completamente o sol sobre o Central Park, bem como sobre os aeroportos JFK e LaGuardia, de acordo com Relatórios climáticos diários do NWS.

Murray disse que o tempo sombrio terminou no sábado, depois que as nuvens deram lugar a um céu claro e ensolarado – um fenômeno que deve continuar até pelo menos quarta-feira.

“Esta é uma grande diferença em comparação com o que vimos na semana passada”, disse Murray ao Gothamist.

Ele também acrescentou que as temperaturas acima do normal que têm sido comuns na cidade de Nova York recentemente também continuarão na próxima semana.

As máximas geralmente variaram de 40 a 40 no final de janeiro até o início de fevereiro, e nos próximos dias veremos várias máximas na casa dos 40, disse Murray.

Nova York tem visto mais tempo nublado desde 23 de janeiro do que a famosa cidade cinzenta de Seattle. De acordo com a Fox Weathercom uma média de 97,8% de cobertura de nuvens durante o dia, em comparação com 93,3% em Seattle.

Enquanto isso, a cidade de Buffalo, na parte oeste do estado, viu céu nublado ou parcialmente nublado todos os dias de janeiro, de acordo com a Fox Weather.