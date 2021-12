Mandato de limpeza COVID-19 causou vôo de volta para Xangai

A companhia aérea disse na segunda-feira que os novos requisitos de limpeza relacionados ao COVID-19 no aeroporto de Xangai forçaram um voo da Delta Air Lines de Seattle a girar na semana passada.

A Delta disse que as políticas do Aeroporto Internacional de Pudong de Xangai “exigirão um tempo de solo significativamente maior e não são operacionalmente viáveis ​​para a Delta”, De acordo com a Associated Press,.

Depois que o vôo teve que girar no ar, relatos da mídia chinesa disseram que os passageiros ficaram com os resultados dos testes do COVID-19 e os vistos expirados, informou a Associated Press.

Não ficou claro quais políticas exatamente levaram o voo a mudar e o que levou o aeroporto a mudar as regras, acrescentou a agência.

O consulado chinês em San Francisco se referiu a um vôo que foi desviado durante o vôo em um comunicado no domingo e disse que “fez uma representação estrita da companhia aérea”, embora não tenha mencionado especificamente o nome da Delta, de acordo com a Associated Press.

Hill entrou em contato com a Delta para comentar.

As novas políticas do aeroporto surgem no momento em que a China reprime os esforços de mitigação da COVID-19. O país recentemente impôs um Quase 13 milhões de pessoas em Xi’an Após cerca de 50 novos casos de COVID-19 foram notificados na região.

Como parte do mandato, apenas uma pessoa por família tem permissão para sair a cada dois dias para comprar o necessário.

A China tem adotado consistentemente uma abordagem difícil para lidar com COVID-19 com medidas que incluem a imposição de bloqueios, bem como ocultação rigorosa e requisitos de teste.