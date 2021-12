Mais de 2.000 voos cancelados globalmente, visto que a interrupção das viagens continua em meio à Omicron.

De acordo com a FlightAware, dos mais de 2.500 voos cancelados, 1.000 foram dentro, dentro ou fora dos Estados Unidos. Mais de 9.000 voos atrasaram.

Globalmente, companhias aéreas Mais de 6.000 voos cancelados na véspera de Natal Natal e no dia seguinte ao Natal. Nos Estados Unidos, mais de 1.200 voos foram cancelados e mais de 5.000 atrasados ​​apenas no domingo devido a doenças de funcionários e tripulantes.

Os cancelamentos ocorrem na época do ano mais movimentada para viagens aéreas. A Administração de Segurança de Transporte dos EUA disse que rastreou milhões de pessoas todos os dias durante o fim de semana, chegando a 2,19 milhões de passageiros na quinta-feira, 23 de dezembro. Na quarta-feira, mais pessoas passaram pelos pontos de controle da TSA do que no mesmo dia de 2019.

A Alaska Airlines, que cancelou 133 voos de 19% de suas operações na segunda-feira, atribuiu o fato a cancelamentos e atrasos devido ao clima de inverno no noroeste do Pacífico. A companhia aérea disse que cancelou quase 250 voos importantes que estavam programados para chegar ou partir de Seattle no domingo. Na tarde de segunda-feira, o Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma tem o maior número de atrasos e cancelamentos do mundo, de acordo com a FlightAware.

“Estamos trabalhando o mais rápido possível para remarcar todos os nossos passageiros afetados em voos posteriores, enquanto operamos com segurança”, disse a Alaska Airlines em um comunicado. “As reservas têm dispensas muito longas de até 11 horas.” As viagens aéreas no sábado foram um pouco mais lentas devido aos cancelamentos de voos: mais de 1,53 milhão de pessoas passaram pelos pontos de controle de segurança no sábado. companhias aéreas Unidos UAL Ela disse na semana passada que teve que cancelar centenas de voos porque não tinha tripulantes suficientes para voar com segurança em todas as rotas programadas. “O aumento no número de casos Omicron em todo o país esta semana teve um impacto direto sobre nossas tripulações de vôo e as pessoas que comandam nossas operações”, disse o memorando do United obtido pela CNN. delta A partir de Ela disse que está trabalhando para que todos os viajantes presos voltem para casa o mais rápido possível. “Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo atraso em seus planos de viagem de férias”, disse a Delta em um comunicado. “Os funcionários da Delta estão trabalhando muito para chegar onde precisam o mais rápido e seguro possível no próximo vôo disponível.” READ O CEO disse que o Boston Bear causou "milhões de casos" de transbordamento de refrigerante realmente duro Vôos internacionais As companhias aéreas europeias também estão observando um pequeno número de cancelamentos em meio a um número recorde de casos de Covid-19 em muitos países europeus. Um porta-voz da British Airways disse à CNN na segunda-feira que a companhia aérea cancelou “uma série de voos devido a restrições operacionais” e está usando aviões maiores, sempre que possível, para levar os clientes aos seus destinos. De acordo com o site de rastreamento FlightAware, 46 voos da British Airways foram cancelados na segunda-feira. O vôo continua “conforme programado”, disse a Virgin Atlantic à CNN, observando uma exceção para um de seus cursos JFK em Londres e Heathrow em Nova York, que foi cancelado em 21 de dezembro. Manter a flexibilidade operacional e de pessoal, sempre colocando a saúde e a segurança de nossos clientes e pessoas em primeiro lugar. “ A companhia aérea alemã Lufthansa disse que cancelará 10% de sua programação de voos de inverno, já que a pandemia continua a se espalhar no setor aéreo. Em entrevista ao Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung na semana passada, o CEO da Lufthansa Carsten Spohr disse que, devido a uma “queda acentuada nas reservas”, a companhia aérea teria que cancelar 33.000 voos de meados de janeiro a fevereiro de 2022 ou 10% da programação de voos do grupo de inverno . A assessoria de imprensa da Lufthansa confirmou os comentários de Shafer à CNN. Pete Montaigne, Arnaud Siad e Ramisha Maarouf da CNN contribuíram para este relatório

“Criador. Viciado em mídia social que gosta de hipster. Fã da web. Fanático por álcool apaixonado.”