Malia Obama e Pedro Pascal assistem à exibição de “Zona de Interesse” – Variety

Malia Obama, o diretor vencedor do Oscar The Daniels e a estrela de “The Mandalorian” Pedro Pascal foram apenas algumas das figuras notáveis ​​presentes na estreia em Los Angeles do drama do Holocausto da A24 “The Zone of Interest” na noite de terça-feira.

A reunião íntima no West Hollywood Hotel, em Londres, foi como um balde de água gelada em um evento social em Mojave, onde greves contínuas em Hollywood fecharam tapetes vermelhos e transformaram as confirmações de presença em alimento para anunciantes de talentos e executivos de comunicação de estúdios.

Mas “Zone of Interest”, do querido diretor independente Jonathan Glazer, não será esquecido. Jamie Bell, Kate Mara, Simone Rex (“Red Rocket”) e a presidente da DGA, Leslie Lenka Glatter, foram vistas misturando-se com o diretor e astro de cinema Christian Friedel. Os diretores David Lowery (“O Cavaleiro Verde”), Catherine Hardwicke (“Crepúsculo”), Hiro Murai (“Atlanta”), Raven Jackson (“Todas as estradas de terra têm gosto de sal”) e Sebastian Silva (“Apodrecendo ao Sol”). ) Ele também veio dar uma primeira olhada no filme depois de exibições estridentes em festivais de cinema em Cannes e Telluride.

Os convidados se misturavam no saguão de Londres e no saguão da sala de projeção, bebendo as bebidas fortes que talvez precisassem para assistir a um filme diverso O principal crítico de cinema, Owen Gleiberman, chamou-o de “assustador e visceral” em sua crítica em Cannes. “Zona” é estrelado por Friedel e Sandra Höller como Rudolf e Hedwig Hoss, chefes de uma família de líderes nazistas que vivem uma vida rural idílica em uma casa que compartilha um muro com o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia ocupada pelos alemães. Como Rudolf, Friedel comete as atrocidades mais indescritíveis da humanidade com um nível de distanciamento banal que cativou o público inicial. Muitos estavam ansiosos para conhecer Friedel, que também é membro da banda Woods of Birnam.

Um modesto Glazer cumprimentou o público vestindo camiseta e jeans, brincando que “formadores de opinião assustadores” o deixavam nervoso, uma referência à frase usada em exibições lotadas de VIPs destinadas a desencadear campanhas boca a boca para o Oscar. . Glazer tem apenas três outros longas-metragens em seu currículo, embora tenham recebido ampla aclamação: “Sexy Beast”, de Ben Kingsley, “Birth”, de Nicole Kidman, e “Under the Skin”, de Scarlett Johansson. Desses três, apenas “Sexy Beast” recebeu uma indicação ao Oscar, embora muitos na indústria acreditem que seu sucessor mereça mais atenção.

Glazer e Friedel sentaram-se para perguntas e respostas após o show. À medida que os convidados partiam para a noite, as conversas no estacionamento voltaram-se para o presente turbulento. A24 não é signatária da Alliance of Motion Picture and Television Producers, um grupo que atualmente está lutando com o Writers Guild of America e o SAG-AFTRA por novos contratos. O filme em si foi rodado na Europa e não funcionou sob contrato SAG-AFTRA. Embora o evento “Área de Preocupação” tenha sido um espaço seguro para os sindicalistas, muitos participantes não puderam deixar de se perguntar como exibições semelhantes seriam realizadas para empresas “em greve” nas próximas semanas.

Isso pode incluir empresas de olho no troféu de ouro deste ano, como Netflix (“Maestro”, “Maio Dezembro”), Apple (“Killers of the Flower Moon”) e Warner Bros. Discovery (“Barbie”) e NBCUniversal (“Oppenheimer”). A SAG-AFTRA pediu especificamente aos seus sindicalistas que não promovam trabalhos passados, atuais ou futuros com esses estúdios até que um acordo seja alcançado. Supostamente, o sindicato não pode monitorizar os diários sociais dos seus membros, mas partilhar sentimentos nas redes sociais e qualquer tipo de fotografia pode provocar indignação (pelo segundo ano consecutivo).

Um porta-voz da SAG-AFTRA retornou imediatamente um pedido de comentários sobre o assunto.