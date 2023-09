Luis Rubiales: O governo espanhol enfrenta um revés em seus esforços para suspender o presidente do futebol Rubiales após uma decisão judicial

CNN

O governo espanhol sofreu um revés nas suas tentativas de demitir o presidente da Federação de Futebol Luis Rubiales Ele foi afastado do cargo devido ao beijo indesejado que deu na estrela espanhola Jennifer Hermoso.

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAD) da Espanha concordou na sexta-feira em abrir um processo contra Rubiales, mas rejeitou o argumento do governo de que suas infrações eram “muito graves”, impedindo sua proibição imediata e forçando os ministros a pedir ao tribunal que o fizesse.

O Ministro da Cultura e Esportes, Mikel Isita, disse em entrevista coletiva na sexta-feira que apresentaria uma queixa separada ao TAD e pediria que Rubiales fosse destituído de seu cargo até que a investigação fosse resolvida.

Este desenvolvimento ocorre no momento em que continua a pressão sobre Rubiales, desde que ele deu um beijo indesejado em Hermoso depois que a Espanha venceu a Copa do Mundo Feminina em 20 de agosto.

Rubiales foi suspenso pela FIFA de todas as atividades relacionadas ao futebol por 90 dias no sábado, embora possa eventualmente ser suspenso pelo Conselho Supremo do Esporte (CSD) do governo.

Um comunicado do governo divulgado na terça-feira disse que Rubiales mostrou “comportamento inaceitável” na final da Copa do Mundo e descreveu suas ações como violações “extremamente graves” da lei esportiva do país, algo que o TAD rejeitou agora.

No início desta semana, todos os 19 presidentes regionais da Federação Espanhola pediram a renúncia de Rubiales, ao mesmo tempo que deram apoio unânime ao presidente interino Pedro Rocha, que assumiu o cargo depois de Rubiales ter sido suspenso pela FIFA.

Rubiales admitiu que cometeu um erro ao beijar Hermoso, mas afirmou que o ato foi consensual.

Hermoso diz que não permitiu que ela fosse beijada e se sentiu violada pelas ações de Rubiales.

Em comunicado na última sexta-feira, a campeã de futebol disse nunca ter consentido num beijo, escrevendo nas redes sociais: “Senti-me vulnerável e vítima de um ato impulsivo, sexista e inapropriado sem qualquer consentimento meu”. papel.”

Hermoso também disse que a explicação do presidente da Federação Espanhola sobre o incidente era “categoricamente” falsa, acrescentando: “Quero repetir, como fiz antes, que não gostei deste incidente”.

A pressão sobre Rubiales tem aumentado para que renuncie ao cargo de presidente da Federação Espanhola de Futebol, desde que se recusou veementemente a fazê-lo durante um discurso na assembleia geral extraordinária da federação na sexta-feira passada, prometendo “lutar até ao fim”.

Durante o discurso, Rubiales descreveu o beijo como “mútuo” e falou de campanhas “injustas” e de “falso feminismo”.

Ele disse enfaticamente: “Não vou renunciar”, várias vezes durante o discurso de cerca de 30 minutos.