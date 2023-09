Coco Gauff balança e rouba a cena no Aberto dos Estados Unidos

Gauff disse em sua entrevista na quadra: “A energia que tive hoje definitivamente me ajudou. Senti que você estava jogando cada ponto com o melhor de minha capacidade.” “Quando você perde o primeiro set, você sabe que precisa mostrar que deixou toda aquela energia no primeiro set e que está pronto para jogar.”

“Os três jogadores estão mostrando a todos que não vou cair sem lutar”, disse Gauff.

O jogo noturno no Arthur Ashe Stadium atraiu uma multidão lotada que incluía o astro pop Justin Bieber e sua esposa modelo e influenciadora Hailey Bieber, junto com a editora-chefe da Vogue Anna Wintour e a atriz Katie Holmes.

A multidão estava desequilibrada para Gauff desde o saque de abertura esta noite. Gritos de “Vamos, Coco” e “Termine, Coco” ecoaram por todo o estádio. A multidão ficou de pé e os torcedores aplaudiram uns aos outros a cada virada positiva de Gauff, embora o progresso tenha sido lento até o segundo set.

Sexta-feira Marcado pela terceira vez Os dois se enfrentaram, com Gauff vencendo seu último encontro em dois sets no Aberto da França de 2022. Gauff admitiu em uma entrevista pré-jogo que venceu o último encontro com facilidade e não esperava vencer tão facilmente desta vez.