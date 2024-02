Lisandro Martinez, do Manchester United, deve perder cerca de oito semanas devido a uma lesão no joelho

O zagueiro do Manchester United, Lisandro Martinez, não precisará de cirurgia na lesão no joelho direito que sofreu contra o West Ham United no domingo, mas deve ficar afastado dos gramados por cerca de oito semanas.

Martinez, de 26 anos, torceu o ligamento colateral medial do joelho – cujo tempo de recuperação pode variar – durante uma colisão com Vladimir Coufal, do West Ham, aos 68 minutos da partida, o que foi visto como o melhor resultado devido às preocupações. O argentino sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA).

Um comunicado do United disse: “Lesandro Martinez sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho e deverá ficar fora de ação por pelo menos 8 semanas.

Ele acrescentou: “Todos desejamos ao Leccia uma rápida recuperação e esperamos vê-lo de volta aos gramados no final da temporada”.

“Não posso dizer, mas não parece bom”, disse o técnico do United, Erik Ten Hag, após a vitória por 3 a 0 sobre o West Ham. “Há uma ansiedade muito grande. Temos que esperar alguns dias pelo diagnóstico. Estamos fazendo o possível para fazer o diagnóstico correto e descobrir os danos.

“Ele está muito triste, muito decepcionado. Todos nós sentimos muito por ele. “Em primeiro lugar, é uma catástrofe pessoal quando é muito ruim, mas também para a equipe, é muito ruim porque ele definitivamente traz muito para nós.”

Martinez não voltou até perder mais de três meses se recuperando de uma cirurgia em um metatarso quebrado no pé. Esta foi a sua segunda cirurgia para o problema, tendo passado por uma cirurgia em abril que encerrou sua primeira temporada no United.

O argentino mudou-se do Ajax para o United por £ 47 milhões (agora US$ 58,9 milhões) no verão de 2022, juntando-se a Erik ten Hag, que treinou no clube holandês.

Martinez disputou 45 partidas em todas as competições pelo United na temporada passada e perdeu as últimas nove partidas da Premier League devido a uma lesão no pé. Ele fez apenas 10 partidas pelo United nesta temporada, e a partida contra o West Ham foi sua sétima partida no campeonato na temporada.

Vá mais fundo Resumo: Manchester United 3 West Ham 0 – Preocupação com a lesão de Martinez atrapalha a vitória

Quão grande será o golpe para a ausência de Martinez?

Martinez começou a recuperar o ritmo após o intervalo, lembrando aos torcedores o potencial deste time do United, então outra ausência forçada é um momento cruel.

Ten Hag administrou cuidadosamente seu retorno – primeiro reintroduzindo-o como reserva contra o Tottenham Hotspur e depois sendo retirado por precaução em Newport e Wolverhampton Wanderers – com Martinez mostrando mais fisicalidade em cada ocasião.

No Molineux e contra o West Ham, Martinez mostrou o que sabia fazer com a bola, fazendo passes que mudaram o estilo de jogo do United.

Ele também é visto como um líder de equipe, comunicando-se constantemente com seus companheiros e tentando se organizar.

As consequências bizarras de Martinez com Coufal significam que Ten Hag terá que ajustar sua abordagem mais uma vez.

O United ficará grato por este novo problema não ser mais sério, com alguns temores iniciais de danos no ligamento cruzado anterior. No entanto, o clube não vai apressá-lo de volta.

(Michael Regan/Imagens Getty)