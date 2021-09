Lil Nas X ganhou o primeiro prêmio e mais destaques

O MTV VMAs voltou ao Brooklyn com apresentações de algumas das maiores estrelas antigas e novas, com Lil Nas X ganhando o primeiro prêmio de Vídeo do Ano. Justin Bieber e Olivia Rodrigo foram os grandes vencedores da noite.

“Em primeiro lugar, quero agradecer à agenda gay”, exclamou Lil Nas X durante seu discurso de aceitação. “Vamos para a agenda gay!”

Lil Nas X também fez uma performance de destaque, adotando a ideia de banda marcial para “Industry Baby” antes de passar para “Montero: Call Me By Your Name”.

Doja Cat apresentou e executou “Done Like This” e “You’re Right”, voando ao redor da plataforma de arame em ação aérea.

Para comemorar o 40º aniversário da MTV, houve reconexões com os primeiros dias, com o popular “Video Killed the Radio Star” – o primeiro videoclipe já exibido na MTV – tocando nos créditos finais. Madonna abriu o show com uma narração sobre sua chegada em Nova York e o início da MTV. “É por isso que há apenas um lugar para estar esta noite”, disse ela.

“Eles dizem que não vamos ficar, mas ainda estamos aqui, mães”, disse ela no palco.

Justin Bieber e The Kid Laori subiram ao palco para se apresentar, seguidos por Rodrygo, que ganhou o prêmio de Melhor Revelação.

“As garotas ainda querem se divertir, mas também queremos dinheiro, pagamento igual e controle sobre nossos corpos – você sabe, direitos básicos”, disse Cyndi Lauper, que lembrou à multidão que ganhou Moon Person na primeira cerimônia do VMA .

O Foo Fighters ganhou o prêmio Global Icon, com Dave Grohl voltando aos 26 anos como uma banda. “São mais 26 anos”, disse Grohl.

Alicia Keys cantou “Lala” com Swae Lee e, em seguida, homenageou o local com algumas fitas de “Empire State of Mind”.

A MTV é uma divisão da ViacomCBS.