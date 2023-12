Banja Luka (Bósnia e Herzegovina) – O líder separatista sérvio-bósnio prometeu continuar a enfraquecer o seu poder. Um país devastado pela guerra A tal ponto que será despedaçado, apesar da promessa dos Estados Unidos de evitar tal resultado.

“Não sou irracional, sei que a resposta da América será o uso da força… mas não tenho motivos para temer que isso sacrifique os interesses nacionais (sérvios).” Milorad Dodiko Chefe da parte dirigida pelos sérvios da BósniaEle disse à Associated Press em uma entrevista na sexta-feira.

Ele disse que qualquer tentativa de usar a intervenção internacional para fortalecer instituições conjuntas e multiétnicas na Bósnia seria enfrentada pela decisão dos sérvios bósnios de abandoná-las completamente e devolver o país ao estado dividido e disfuncional em que se encontrava no final da sua guerra étnica brutal. Guerra na década de 1990.

Acrescentou que, uma vez que as democracias ocidentais não aceitariam isto, “seremos forçados na próxima fase, devido à sua reacção, a declarar independência total” para as áreas controladas pelos sérvios na Bósnia.

A Guerra da Bósnia começou em 1992, quando os sérvios bósnios que apoiavam Belgrado tentaram criar uma região “etnicamente pura” com o objectivo de se juntarem à vizinha Sérvia, matando e expulsando os croatas e bósnios do país, a maioria dos quais são muçulmanos. Mais de 100 mil pessoas foram mortas Mais de 2 milhões de pessoas, ou mais de metade da população do país, foram despejadas das suas casas antes de um acordo de paz ter sido alcançado em Dayton, Ohio, no final de 1995.

O acordo dividiu a Bósnia em duas entidades – a Republika Srpska, administrada pelos sérvios, e a Federação Bósnio-Croata – às quais foi concedida ampla autonomia, mas permaneceram ligadas por algumas instituições multiétnicas comuns. Também criou o Gabinete do Alto Representante, um órgão internacional encarregado de orientar a implementação do acordo de paz, ao qual foram conferidos amplos poderes para fazer cumprir as leis ou destituir funcionários que minaram o frágil equilíbrio racial do pós-guerra, incluindo juízes, funcionários públicos e funcionários. Membros do Parlamento.

Ao longo dos anos, o Gabinete dos Direitos Humanos tem pressionado os líderes étnicos rivais da Bósnia para construírem instituições conjuntas a nível estatal, incluindo o exército, os serviços de inteligência e de segurança, o poder judicial supremo e a administração fiscal. No entanto, é necessário um maior reforço das instituições existentes e a criação de novas, se a Bósnia quiser atingir o seu objectivo. Ele anunciou o objetivo de aderir à União Europeia.

Dodik não se incomodou na sexta-feira com uma declaração publicada no dia anterior por James O'Brien, secretário de Estado adjunto dos EUA para Assuntos Europeus e Eurasiáticos, no X, anteriormente conhecido como Twitter, de que Washington agiria se alguém tentasse mudar o “elemento fundamental .” Do acordo de paz na Bósnia em 1995, e que “não há direito à secessão”.

“Uma coisa é clara e específica entre os sérvios, que é a crescente percepção de que os anos e décadas que temos pela frente são anos e décadas de unidade nacional sérvia”, disse Dodik.

“Bruxelas está a usar a promessa de aderir à União Europeia como uma ferramenta para unificar a Bósnia”, disse Dodik, um membro da UE. Fortemente pró-RússiaEle acrescentou: “Em princípio, a nossa política ainda é a de querermos aderir (à União Europeia), mas já não vemos isso como a nossa única alternativa”.

Ele disse que a União Europeia “provou a sua capacidade de agir contra os seus próprios interesses” ao aliar-se a Washington contra Moscovo quando a Rússia lançou a sua invasão em curso da Ucrânia.

Dodik, que era Apelos à separação A entidade sérvia enfrenta o resto da Bósnia há mais de uma década, os britânicos e Sanções dos EUA sobre suas políticas Mas teve o apoio da Rússia.

Há receios generalizados de que a Rússia esteja a tentar desestabilizar a Bósnia e o resto da região para desviar pelo menos parte da atenção mundial da sua política. Guerra na Ucrânia.

Dodik disse: “Quer os Estados Unidos e a Grã-Bretanha gostem ou não, transformaremos as fronteiras administrativas entre as duas entidades (Bósnia) nas nossas fronteiras nacionais”.