Liberte dinossauros robóticos em uma experiência selvagem

Por TJ Pequeno |

Num movimento que combina duas das maiores obras de Michael Crichton, os cientistas libertam dinossauros robóticos na natureza para fins experimentais. O movimento, que parece ter sido tirado diretamente do ato de abertura de um filme de terror, foi feito como uma forma de demonstrar técnicas de caça aos dinossauros, confirmando teorias antigas sobre padrões fósseis. Vídeos do enorme dinossauro robótico foram compartilhados no YouTube, incluindo um que mostra a enorme criatura assustando um gafanhoto desavisado com o bater de suas poderosas asas.

Felizmente, os dinossauros robóticos em questão são grandes e bastante pesados, o que significa que os humanos que vivem perto dos chamados locais de caça não precisam temer que as suas vidas se tornem uma mistura de… Parque jurassico E O Oeste No futuro próximo.

Os cientistas criaram um experimento robótico com dinossauros para responder por que alguns dinossauros tinham asas muito antes da evolução lhes permitir voar.

Os dinossauros que os cientistas recriaram com peças robóticas são do grupo Pinaraptora, que contém aves pré-históricas que se assemelham a aves de rapina e têm garras salientes nas asas. Os pesquisadores há muito ficam intrigados com o uso dessas asas emplumadas, que ainda hoje adornam as características dos pássaros modernos.

Para pôr fim às preocupações com o uso das asas de Benaraptora, uma equipe de engenheiros da Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul, criou dinossauros robóticos com especificações tão semelhantes às reais quanto puderam estimar para imitar o comportamento das criaturas. Na natureza.

Isso permitiu aos pesquisadores confirmar que as asas eram usadas principalmente para voar distâncias curtas após saltar de árvores ou outras áreas altas, sem fornecer a capacidade de voar totalmente.

Fonte da imagem: Jinsuk Park, Piotr Jablonski e outros

Esta tem sido uma teoria que os cientistas carregam há muito tempo, devido aos fósseis que sugerem que as asas emplumadas não eram suficientemente fortes para levantar certos géneros de Benaraptora do chão. No entanto, os dinossauros robóticos forneceram mais informações sobre os padrões de caça das espécies de Benaraptura, que os investigadores acreditam agora que teriam comido de forma semelhante aos animais de estrada modernos.

Procurando por comida

Roadrunners, possivelmente Benaraptura, caçavam através de um método chamado forrageamento, batendo as asas com força suficiente para assustar suas presas de esconderijos altos e baixos.

É por isso que o vídeo dos dinossauros robóticos espantando os gafanhotos é tão importante, porque ajuda a ilustrar essa estratégia de caça. É claro que uma estrutura gigante de obsidiana sobre rodas oferece pouca confirmação deste fato, já que qualquer criatura grande que se movesse dessa maneira provavelmente inspiraria um gafanhoto a se dirigir para as colinas.

No entanto, uma pesquisa realizada pela equipe da Universidade Nacional de Seul mostrou que 93% dos gafanhotos responderam ao bater inicial das asas, enquanto apenas 47% fugiram quando as asas permaneceram imóveis.

Solidificando ainda mais esses dados, os resultados parecem mostrar que os gafanhotos tinham maior probabilidade de escapar quando os dinossauros robóticos tinham manchas brancas nas asas ou penas agitadas nas caudas.

À medida que os cientistas continuam a examinar registos pré-históricos em busca de dados sobre estruturas ósseas de dinossauros, os engenheiros continuam a expandir os limites do que é possível no nosso cenário tecnológico moderno, permitindo mais avanços deste tipo. Por esta altura, no próximo ano, poderemos ter o nosso próprio santuário robótico de dinossauros, completo com a evacuação anual quando o Robo-Rex emerge dos seus poleiros e colide com uma multidão de pessoas que esperam.

fonte: natureza