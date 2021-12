Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence em Sátira – Prazo

Poucos cineastas hoje em dia parecem operar na velha tradição da sátira de filmes de ponta que fazem um grande destaque em todo o mundo. Adam McKay – cujos filmes passaram da mera farsa como Âncora E Noites Talledega à sátira atual, como seu texto vencedor do Oscar para The Big Short E divertido – político vice – Agora se concentrando em sua profunda preocupação com a crescente crise climática em seu mais recente trabalho repleto de estrelas não procure para Netflix.

Mackay inicialmente pretendia que este projeto fosse mais sério sobre o assunto e, de fato, me disse em 2018 que estava pensando em fazer um filme que enfrentaria dramaticamente nossa aparente cegueira (em alguns setores) em um pesadelo ambiental iminente, a menos que começássemos a trabalhar . Bem, quando ele (e David Sirota, que compartilha o crédito da história aqui) angula um cometa fora de controle, girando em torno de um planeta correndo em direção à Terra, seu último pensamento se transforma no tipo de sátira pela qual ele se tornou conhecido. A ideia de jogar algo mortal como isso para rir é boa porque talvez as pessoas realmente comecem a ver a saúde do planeta eventualmente não seja uma piada de verdade.

Montando uma equipe assassina, McKay assume o absurdo de gastar apenas seis meses para evitar nossa destruição completa na era das mídias sociais, programação de notícias de uma nota e mal-estar geral. Ninguém parece entender a mensagem. É engraçado e assustadoramente razoável ao mesmo tempo.

Leonardo DiCaprio é o Dr. Randall Mindy, um astrônomo discreto e professor universitário que se depara com o fato de que um cometa aterrorizante está vindo em nossa direção em seis meses e quase certamente eliminará todos nós, a menos que façamos algo a respeito e façamos nosso trabalho juntos antes que seja tarde demais.

Com a ajuda da igualmente interessada estudante de graduação Kate Dipasky (Jennifer Lawrence, de volta ao topo) e também da Dra. Oglethorpe (Rob Morgan), Mindy se propõe a alertar o mundo em um esforço que os leva até o Salão Oval do um tanto indiferente Presidente Orleans (Meryl Streep). Ma e seu filho, Chefe de Gabinete, Jason (muito engraçado, Jonah Hill), que não vêem a necessidade absoluta e, em vez disso, planejam levá-lo às reuniões do comitê para “avaliação”.

Eles têm a mesma sorte quando aparecem em um programa de notícias alheio, The Daily Rip, onde os âncoras Brie Evante (Cate Blanchett) e Jack Bremer (Tyler Perry) tentam rir dos esforços cada vez mais frenéticos da equipe para fazer as pessoas agirem.

Na mistura também temos o morto Mark Rylance como uma espécie de bilionário no estilo Zuckerberg / Bezos com suas próprias respostas para a destruição iminente. Tem também Timothée Chalamet, e até Arianda Grande, a última com a música LOL que você tem que ouvir para acreditar.

Francine Maisler fez um trabalho excepcional ao selecionar a big band envolvida aqui enquanto McKay transforma sua sátira em uma espécie de louco louco mundo louco Uma abordagem para mostrar nossa total ignorância em um mundo que agora existe em ciclos de notícias de 24 horas e comentários silenciados no Twitter. O brilhantismo de criar este conto de advertência sobre a necessidade de salvar a Terra da catástrofe da mudança climática no contexto de fechar os olhos a um cometa mortal é inspirador.

DiCaprio é excelente como um homem que viu o futuro sombrio, mas não parece fazer ninguém ouvir. Streep é um motim como um chefe ignorante, enquanto Hale rouba todas as cenas em que está como alvo de seu favoritismo; Você não precisa pensar muito para que McKay tenha a ideia. Blanchett tem uma bola como a âncora loira voltada para o entretenimento arquetípica, e Berry equilibra isso muito bem.

Obviamente, McKay se inspirou nos clássicos do gênero Dr. Strangelove, que transformou a guerra nuclear em comédia, em rede E sacudir o cachorro Entre outras joias que lembramos com carinho e que agora percebemos não estávamos longe de chegar a alguns fatos reais. Com certeza, o espírito de Billy Wilder também vive dentro de McKay. Somos os melhores nisso e mal posso esperar para ver o que ele fará a seguir – se não nos explodirmos antes que ele tenha uma chance.

Os produtores são McKay e Kevin J. Messick. A Netflix o lança nos cinemas na sexta-feira e começa a transmitir em 24 de dezembro.

Confira minha crítica de vídeo acima com cenas do filme. Você está planejando ver não procure? Deixe-nos saber o que você pensa.