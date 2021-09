Lançamento da missão Inspiration4 da SpaceX atrasado em 24 horas

Inspiração 4, A primeira missão civil da SpaceX, vai decolar com pelo menos um dia de atraso.

A missão de três dias agora será lançada do Centro Espacial Kennedy da NASA em Cape Canaveral, Flórida, o mais tardar às 20h00 EDT na quarta-feira, 15 de setembro (1200 GMT quinta-feira, 16 de setembro) devido a uma combinação de condições climáticas e requisitos técnicos, Inspiration4 disse na sexta-feira (10 de setembro) Na atualização da tarefa.

Inspiration4 é uma missão especial para a órbita da Terra adquirida por Jared Isaacman, bilionário fundador da Shift4 Payments. Ele será acompanhado na viagem por Hayley Arsenault, Sian Proctor e Chris Sembrowski.

Os gerentes da missão se reuniram na quinta-feira (9 de setembro) para realizar uma revisão de prontidão pré-voo padrão do voo, juntamente com o recebimento de um briefing inicial do tempo. A decisão foi tomada após considerar as condições climáticas no local de lançamento, área de embarque e locais de pouso, juntamente com “a prontidão do foguete Falcon 9, espaçonave Dragon e sistemas terrestres associados, recursos de recuperação e outros elementos-chave do sistema de vôo espacial humano da SpaceX.” Mencione a atualização.

A atualização acrescentou que a nova data “permitirá mais tempo para os preparativos finais, inspeções de veículos e análises de dados. O SpaceX e o Inspiration 4 limitarão a janela de lançamento a aproximadamente cinco horas três dias antes da decolagem.”

Existem alguns outros marcos a serem alcançados antes que uma tripulação de quatro foguetes possa alcançar a órbita da Terra. O lançamento do Inspiration4 indicou que mais trabalho em Nave espacial Dragon Crew, que ainda é um veículo relativamente novo após seu primeiro vôo tripulado em 2020, é iminente. A nave espacial foi acoplada com sucesso com Foguete Falcon 9 Espera-se agora que tenhamos um “Teste de Incêndio Estático Integrado Direcionado para o Fim de Semana” antes do lançamento.

Crew Dragon é um veículo chamado “Flexibilidade” voou também Na missão Crew-1 da SpaceX para a Estação Espacial Internacional da NASA. A flexibilidade será fazer um vôo solo desta vez, voando mais alto do que a Estação Espacial Internacional antes de pousar no Oceano Pacífico. A tripulação composta por civis recebeu seis meses de treinamento desde que os nomes foram anunciados em março.

