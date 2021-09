Autoridades de saúde estão investigando uma possível exposição ao sarampo na Virgínia do Norte

As autoridades de saúde da Virgínia estão investigando possíveis exposições ao sarampo que ocorreram no início deste mês.

Pessoas que estavam em locais diferentes na Virgínia do Norte durante o próximo período de tempo especificado podem ter sido expostas a uma a três pessoas diagnosticadas com sarampo.

O pessoal recentemente viajou do Afeganistão como parte do esforço de evacuação de emergência dos EUA. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse Quatro afegãos foram confirmados feridos e chegaram para o sarampo.

Aeroporto Internacional de Dulles

3-4 de setembro Das 18h30 à meia-noite e das 21h30 às 3h no prédio de desembarques internacionais / saguão da alfândega dos EUA e piso do terminal principal.

Das 18h30 à meia-noite e das 21h30 às 3h no prédio de desembarques internacionais / saguão da alfândega dos EUA e piso do terminal principal. 8 de setembro Das 4h30 às 10h30 e das 8h às 12h30 no Prédio de Chegadas Internacionais / Saguão da Alfândega dos EUA e Piso de Bilhete do Terminal Principal.

O departamento de emergência do StoneSprings Hospital Center, incluindo a área de espera

6 de setembro, das 11h às 18h

8 de setembro, das 9h às 21h

Hospital infantil Inova LJ Murphy, andares 1-9

Das 15h de 7 de setembro a 8 de setembro às 19h30

Centro de Exposições Dulles

Crowne Plaza Dulles Hotel

As autoridades de saúde estão coordenando esforços para alcançar as pessoas que podem ter sido expostas e acreditam que fora desses locais, o risco para a comunidade é baixo, de acordo com um comunicado à imprensa na sexta-feira do Distrito Norte do Departamento de Saúde da Virgínia.

sarampo É uma doença altamente contagiosa que se espalha pela tosse, espirro e pelo contato com gotículas do nariz, boca ou garganta de uma pessoa infectada.

Os sintomas geralmente aparecem em dois estágios. No primeiro estágio, a maioria das pessoas apresenta febre acima de 101 graus, coriza, olhos vermelhos lacrimejantes e tosse. O segundo estágio começa do terceiro ao sétimo dia, durante o qual a erupção começa a aparecer no rosto e se espalhar por todo o corpo.

Se você esteve em um dos locais listados acima durante o período de tempo especificado e recebeu duas doses da vacina contra o sarampo, não precisa tomar nenhuma providência.

Se você tomar apenas uma dose, o Departamento de Saúde disse que você está “provavelmente muito protegido” e que o risco de infecção é muito baixo. No entanto, entre em contato com seu médico para obter uma segunda dose para obter imunidade completa.

Se você nunca foi vacinado contra o sarampo ou não teve um caso documentado de sarampo, você pode estar em risco de exposição. Entre em contato com seu médico para obter conselhos. Se você desenvolver sintomas, fique em casa e chame seu médico para mais cuidados. Ligue com antecedência antes de ir ao seu médico ou hospital e diga-lhes que você foi exposto ao sarampo.

o Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças recomendam que as pessoas tomem a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola para prevenir o sarampo, a caxumba e a rubéola..

Antes do programa de vacinação contra o sarampo começar em 1963, cerca de 3 a 4 milhões de pessoas contraíram sarampo a cada ano nos Estados Unidos. era da vacina, O Centro de Controle de Doenças disse.

O sarampo é muito comum em muitas partes do mundo, incluindo destinos turísticos populares.

Entre em contato com o Distrito Sanitário da Virgínia se tiver mais perguntas. Os residentes do condado de Fairfax podem ligar para o Health District em 703-246-2411. O distrito de saúde do condado de Loudoun pode ser contatado em Health@loudoun.gov.