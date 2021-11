Lakers vs Heat Pontuação final: Malik Monk explode para levar LA à vitória

Os muito encurtados Lakers deram a uma das melhores equipes da Conferência Leste tudo o que podiam fazer na quarta-feira, conquistando sua maior vitória da temporada no processo. Perdendo quase metade de seu elenco e com apenas 9 jogadores elegíveis do elenco em tempo integral, Los Angeles venceu o Miami Heat 120-117 em sua segunda vitória consecutiva na prorrogação, levando-os para 7-5.

Russell Westbrook teve um de seus melhores jogos da temporada, marcando um hat-trick com 25 pontos, 12 rebotes e 14 assistências. Ele assumiu uma vantagem particularmente grande ao longo do trecho com 10 pontos no quarto período, coroando dois enormes jumpers de médio alcance para colocar o Lakers 112-110 à frente com menos de um minuto restante, embora ele tenha perdido uma potencial vitória de três pontos no The partida está na última posse do Lakers para organizar.

Anthony Davis teve uma partida relativamente tranquila com Somente 24 pontos e 13 rebotes ao enfrentar dois defensores internos altamente respeitados, Pam Adebayo e PJ Tucker, mas deu aos Lakers apenas o suficiente na defesa para ajudar a equipe a enfrentar a situação.

o Lakers Seis jogadores perderam na quarta-feira: Trevor Ariza, Tallinn Horton Tucker, Kendrick Noone, Austin Reeves, Rajon Rondo e, claro, LeBron James, embora os fãs do Lakers tenham boas notícias no O caso de James na quarta-feira. Dos cinco restantes, Ariza e Horton Tucker e Noon ainda não jogaram esta temporada Provavelmente não vai acontecer por um tempo, e Rondo e Reaves são Dia após dia com problemas leves de isquiotibiais.

Na sua ausência, Malik Monk, Avery Bradley e Wayne Ellington devem ser os seus melhores jogos esta temporada. Os três guardas veteranos somaram 56 pontos – Bradley, com 17, começando ao lado de Westbrook, e Monk, com 27 pontos fora do banco, para ir com os 12 de Ellington.

O monge em particular foi excepcional, acertou a embreagem após o tiro de embreagem para ir 10-13 do campo e 4-7 de três. Ele derrotou seu companheiro de banco, Tyler Hero, que terminou o jogo com impressionantes 27 pontos e deu ao Lakers duas lutas a noite toda. O Heat também sofreu um golpe relacionado a uma lesão no primeiro tempo, quando Jimmy Butler torceu o tornozelo, jogando apenas 12 minutos na noite, perdendo vários chutes abertos e lances livres ao longo do inning para ajudar o Lakers a fechar o jogo.

Esta é sem dúvida a vitória mais impressionante do Lakers na temporada 2021-22. Claro, eles tiveram que ir para a prorrogação novamente, mas o Heat – mesmo sem o Butler – é uma equipe muito mais impressionante e perigosa do que o San Antonio Spurs ou o Charlotte Hornets, por exemplo. Adicione a isso o fato de que LA estava faltando muitos jogadores importantes, e este é o desempenho mais encorajador da equipe durante todo o ano. Eles vão tentar manter o ímpeto na sexta-feira contra o Minnesota Timberwolves no Staples Center. A informação é apresentada às 19h30 PT no Spectrum Sportsnet.

para mais Lakers Fale, assine o feed da Silver Screen TV e termine ItunesE spotifyE Stitcher ou podcast do google. Você pode seguir Austin no Twitter em Tweet incorporar.