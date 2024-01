Kylie Jenner usa vestido transparente no Globo de Ouro

foto: Imagens de Gotham/GC





Uma das melhores coisas da temporada de premiações é que sempre haverá algo para surpreendê-lo – por exemplo, um projeto pode garantir cada prêmio ou drama que se desenrola nos bastidores (ou às vezes no palco). Mas para os editores da Who What Wear, o que sempre nos mantém alerta remonta ao momento em que as celebridades pisam no tapete vermelho. Nunca sabemos o que as pessoas vão vestir, quais tendências surgirão ou que look no tapete vermelho se tornará viral. Mas, infelizmente, nos últimos anos, temos passado por uma certa seca quando se trata de, bem, estilo de premiação. Surpresas.

Não nos leve a mal, sempre amamos a boa aparência no tapete vermelho, mas há algo a ser dito para quem está disposto a correr riscos, principalmente quando se veste para um evento formal como o Globo de Ouro. Parece que muitas celebridades ficam tão preocupadas se conseguirão entrar na lista dos “mais bem vestidos” que se esquecem de aproveitar a parte do vestir. No entanto, esse não foi o caso de uma estrela este ano: Kylie Jenner. Embora alguns possam argumentar que ela não estava necessariamente “totalmente vestida” (espere até ver seu vestido de renda transparente), sua presença foi uma diversão bem-vinda do mar de vestidos cafonas.

Muitos não sabiam que Jenner estaria presente no Globo de Ouro porque ela não andou no tapete vermelho. Porém, ela esteve presente durante a cerimônia para apoiar seu namorado, Timothée Chalamet, o que rapidamente chamou a atenção da internet. Embora a maior parte do burburinho tenha girado em torno do beijo que eles compartilharam na tela, ficamos muito impressionados com a aparência deles naquela noite. Honestamente, você não vai nos culpar depois de vê-los com seus próprios olhos! Continue rolando para ver o que Chalamet e Jenner usaram no Globo de Ouro…