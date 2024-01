Jon Hamm e sua esposa Anna Osceola chegaram ao tapete vermelho em conjuntos preto e rosa na estreia do musical Mean Girls em Nova York.

Por Brian Gallagher para Dailymail.com





Jon Hamm começou sua semana com estilo ao passar pelo tapete vermelho com sua esposa Anna Osceola na estreia do musical Mean Girls.

O ator de 52 anos e sua esposa de 35 anos estavam só sorrisos no evento realizado no AMC Lincoln Square Theatre, em Manhattan, na noite de segunda-feira.

Hamm – que recentemente falou sobre a criação de novas tradições de férias com sua esposa depois de se casar em junho de 2023 – interpreta o treinador Carr no musical, que chega aos cinemas em 12 de janeiro.

Hamm saiu com uma camisa azul marinho sob um paletó azul marinho combinando para o passeio.

O ator barbeado também usou calça azul marinho e sapatos pretos na estreia.

A esposa de Hamm há seis meses, Osceola, optou por um look mais colorido, usando um minivestido rosa sem mangas e fendas laterais.

Ela complementou com uma pulseira em cada pulso e vários anéis para a estreia no tapete vermelho.

A atriz completou o look com um salto vermelho rubi para o passeio da noite de segunda-feira.

Hamm interpreta o treinador Carr no musical, originalmente interpretado por Dwayne Hill no filme original de 2004, Meninas Malvadas.

As Meninas Malvadas originais seguiam Cady Heron (Lindsay Lohan), uma garota nova na cidade que faz amizade com a gangue conhecida como The Plastics, liderada por Regina George (Rachel McAdams).

O filme foi um sucesso modesto nos cinemas, arrecadando US$ 86 milhões no mercado interno e US$ 130,1 milhões em todo o mundo, com um orçamento de apenas US$ 17 milhões.

Rapidamente ganhou tanta popularidade que a data mencionada no filme – 3 de outubro – ficou conhecida como “Dia das Meninas Malvadas”.

O filme foi adaptado para um musical da Broadway em 2018, que durou até o início de 2020, de onde este novo musical é adaptado.

Tina Fey, que escreveu o roteiro original de Meninas Malvadas baseado no romance de Rosalind Wiseman, está voltando para escrever o roteiro do musical.

Ela também interpreta a Sra. Norbury, enquanto Angourie Rice interpreta Cady Heron e Renee Rapp interpreta a líder de plástico Regina George.

O elenco também inclui Jenna Fischer, Ashley Park, Auli'i Cravalho, Busy Phillips e Tim Meadows.

O musical estava originalmente programado para estrear no serviço de streaming Paramount Plus, antes de ser lançado nos cinemas em 12 de janeiro.