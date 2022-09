o iPhone 14 O iPhone 14‌ Plus teve resultados “ruins” de pré-encomenda, sugerindo que o posicionamento da Apple dos dois novos modelos padrão pode ter falhado, de acordo com um analista da Apple. Ming Chi Kuo.



dentro última postagem Em média, Kuo explicou que um arquivo iPhone 14Pro iPhone 14 Pro‌ Max viu resultados de pré-encomenda ‘neutro’ e ‘bons’ em comparação com iPhone 13Pro e iPhone 13 Pro‌ Max. Tempos de espera de entrega superiores a quatro semanas podem indicar uma boa demanda por novos dispositivos de última geração. Obviamente, não está claro se a Apple aumentará as expectativas de envio para seus modelos Pro, mas há uma chance “crescente” de cortar os pedidos do ‌iPhone 14‌ e do ‌iPhone 14‌ Plus, que atualmente representam cerca de 45% do lote completo. remessas.

Espera-se que o ‌iPhone 14‌ e o iPhone 14‌ Plus estejam disponíveis nas lojas de varejo em suas datas de lançamento, “refletindo a baixa demanda”. Do jeito que está, Kuo diz que os resultados da pré-venda do iPhone 14‌ e do ‌iPhone 14‌ Plus são piores que os resultados do 3G iPhone SE e a iPhone13 mini. Ele destacou que a Apple cortou os pedidos da terceira geração do ‌iPhone SE‌ e do ‌iPhone 13‌ mini no primeiro semestre de 2022 devido à baixa demanda.

Se a demanda não melhorar nos dois modelos padrão, a Apple pode cortar os pedidos do iPhone 14‌ e do iPhone 14‌ Plus até novembro. Os fornecedores que não são os principais beneficiários dos modelos ‌iPhone 14 Pro‌ da Apple provavelmente verão o início da queda de receita em setembro e outubro como resultado.

Para o iPhone 14‌ Plus, em particular, “o resultado da pré-venda é muito inferior ao esperado”. como um modelo eficaz Substitui o fator de forma ‘miniatura’ no mais recente Iphone Com tamanhos de tela de 6,1 polegadas e 6,7 polegadas agora as únicas opções, disse Kuo, “a estratégia de segmentação de produtos da Apple para modelos padrão falhou este ano”.

Todos os quatro modelos do iPhone 14‌ foram anunciados pela Apple na semana passada e estão disponíveis para pré-venda desde 9 de setembro. ‌iPhone 14‌ Plus será lançado na sexta-feira, 7 de outubro.