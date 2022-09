NVIDIA GeForce RTX 4090 lançada em outubro, RTX 4080 em novembro em versões de 16 GB 340 W e 12 GB 285 W

Novos vazamentos e rumores surgiram sobre as próximas placas gráficas GeForce RTX 4090 e RTX 4080 da NVIDIA que serão lançadas no quarto trimestre de 2022.

NVIDIA GeForce RTX 4090 em outubro, placas gráficas RTX 4080 de 16 GB e 12 GB em novembro

Os últimos rumores de lançamento vêm do editor sênior da Chiphell, n apoleão, que afirmou que a NVIDIA já está à frente do cronograma com as placas gráficas da série GeForce RTX 40. eles disseram aquilo RTX 4090 Na verdade, será mostrado no GTC 2022 e que o cartão será lançado em outubro, algo que mencionamos em junho. Curiosamente, o editor também menciona que o arquivo . RTX 4080 Ele também será lançado um mês após o RTX 4090 em novembro, algo que dissemos também Alguns meses atrás em nosso show exclusivo.

Placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 4090 – lançamento em outubro de 2022

Placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 4080 – lançamento em novembro de 2022

Gráficos NVIDIA GeForce RTX 4070 – lançamento em dezembro de 2022

Placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 4060 – Revelada em janeiro CES 2023

Mas essa não é a única informação nova que temos. Nossas fontes também indicaram que a GeForce RTX 4080 terá duas variantes, uma para o modelo de 16GB e outra para o modelo de 12GB. Nós ouvimos Este boato antes Mas, com base nos dados fornecidos, parece que o modelo de 16 GB terá um TGP de referência de 340 W, enquanto o modelo de 12 GB terá um TGP de referência de 285 W. Isso pode significar que as especificações entre os dois modelos serão significativamente diferentes, já que estamos falando de uma diferença de 20% apenas na potência.

Espera-se que a variante NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X use um PCB de 12 camadas, enquanto a outra variante apresenta uma configuração de 12GB GDDR6X VRAM e um design de PCB de 10 camadas. O primeiro cartão terá como alvo principal o AIC e o design de referência, enquanto o segundo modelo será apenas do tipo AIC.

Também há rumores de que a NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB usa um PCB diferente da variante RTX 4080 16 GB. Agora, se compararmos isso com a linha GeForce RTX 3080 da NVIDIA, veremos que a equipe verde também tinha duas variantes de sua placa anterior, uma com configuração de 10 GB lançada em 2020 e outra com 12 GB lançada em 2022. A segunda edição foi limitado apenas aos modelos AIC Não viu o lançamento da Founders Edition. A AIC também definiu o preço da placa porque o MSRP da NVIDIA não foi oficialmente mencionado no lançamento. Mas a configuração da memória não foi a única coisa que mudou entre as duas placas.

Cartão de fotógrafos GPU PCB variável Módulos/núcleos SM memória / barramento Relógio de memória / largura de banda TBP conectores de energia liberar NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti M 102 – 350? a anunciar mais tarde 144/18432? 24 GB/384 bits 24 Gbps/1,15 TB/s ~600 watts 1 x 16 dentes a anunciar mais tarde NVIDIA GeForce RTX 4090 M 102 – 300? PG137 / 139 SKU330 128/16384? 24 GB/384 bits 21 Gbps/1,00 TB/s ~ 450 W 1 x 16 dentes Quarto trimestre de 2022 NVIDIA GeForce RTX 4080 AD103-300? PG136 / 139-SKU360 76/9728? 16 GB/256 bits 23 Gbps/760 Gbps ~ 340 W 1 x 16 dentes Quarto trimestre de 2022 NVIDIA GeForce RTX 4080 M 103/104? PG141-SKU340 / 341 a anunciar mais tarde 12 GB/192 bits 23 Gbps/552 Gbps ~ 285 W 1 x 16 dentes Quarto trimestre de 2022

As placas gráficas NVIDIA GeForce RTX 4080 de 16 GB e 12 GB estarão entre as primeiras placas gráficas, juntamente com a RTX 4090, a serem lançadas para os jogadores. Até agora, o RTX 4090 está previsto para ser lançado em 22 de outubro, mas sua revelação é Esperado na palestra do GTC da NVIDIA no final deste mês.