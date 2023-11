Kongregate e Digital Bros. uniram forças. Para uma onda de demissões na indústria de videogames

A série de demissões na indústria de videogames continua: Digital Bros. Entertainment e Kongregate anunciaram cortes de empregos.

Digital Bros., proprietária… Ele controla A editora 505 Games e outros estúdios estão demitindo 30% de sua força de trabalho – cerca de 130 pessoas – como parte de uma “revisão organizacional”. anunciado terça-feira. As perdas de empregos terão um grande impacto na Digital Bros. Estúdios, de acordo com um comunicado de imprensa. Além de 505 jogos, Digital Bros. Entretenimento DR Studios (Terraria para celular e console), Kunos Simulazioni (Aceto corsa), Infiniti Plus Dois (Missão de quebra-cabeça 3), Brinquedos Supernova, Brinquedos de nidificação, Avantgarden (O último dia de junho(E Estúdios Engim)Chefe do Crime: Cidade de Rokai).

Kongregate, um portal e editor de jogos online, cortou mais de uma dúzia de empregos em vários departamentos. Kongregate não respondeu ao pedido de comentários da Polygon. As demissões abrangem vários departamentos, incluindo arte, efeitos visuais, marketing, gestão comunitária e produção. Os últimos anos têm sido desafiadores para o Kongregate, que se tornou conhecido no início dos anos 2000 o Portal online para jogos em flash. quando Adobe abandonou o suporte ao Flash Para sempre Em 2020, Kongregate foi forçado a mudar no sentido de preservar seus jogos em Flash.

Em julho de 2020, Kongregate anunciou que não aceitaria mais jogos criados por usuários, pois estava se voltando para seu próprio desenvolvimento interno. Naquela época, demitiu diversas pessoas para “remodelar” a empresa. Uma das pessoas demitidas pelo Kongregate disse à Polygon que foi uma surpresa completa.

Três estúdios de videogame demitiram funcionários em poucos dias: a divisão de jogos da Amazon anunciou as demissões na segunda-feira. Mais de 180 pessoas foram cortadas dos programas Crown Channel e Game Growth da Amazon enquanto a empresa “refocaliza” no Prime Gaming, de acordo com um memorando aos funcionários enviado pelo vice-presidente da Amazon Games, Christoph Hartmann. Humble Games, que publica videogames como Ilha Al Marjan E Mercado Noturno MinicoTambém demitiu um número desconhecido de funcionários esta semana. Confirmado para GLHF. No ano passado, mais de 6.000 pessoas foram demitidas na indústria de videogames. De acordo com um site de rastreamento de dispensas.

