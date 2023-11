Rápido, mas com algumas arestas

Adama Sharma/Autoridade Android

OPPO começou a lançar o Color OS 14 baseado no Android 14. A atualização vem com o patch de segurança de outubro e agora deve estar disponível no Find N2 Flip em regiões selecionadas, com outros telefones OPPO em um cronograma beta que se estende até Abril.

Para ser claro, a versão beta pública do Color OS 14 foi lançada em outubro para as séries Find X5, Reno 10 Pro Plus, Reno 8 Pro, OPPO A77 e OPPO A57. O anúncio de hoje traz a versão estável do software para um telefone – o Find N2 Flip. A empresa não confirmou exatamente quando a atualização estável do Color OS 14 chegará em seus outros telefones, mas você pode conferir o cronograma inicial de lançamento do beta abaixo.

Prática com os novos recursos do Color OS 14

Adama Sharma/Autoridade Android

Não há outra maneira de dizer: Color OS 14 é Oxygen OS 14 para todos os efeitos e vice-versa. Desde que OPPO e OnePlus “unificaram” seus recursos no final de 2021, os dois sistemas operacionais tornaram-se imagens espelhadas um do outro e isso é ainda mais evidente no Color OS 14. OPPO e OnePlus até têm os mesmos nomes para novos recursos para executar seus respectivos sistemas. Lembra-se do jargão de marketing do Trinity Engine do Oxygen OS 14? Bem, você terá a mesma conversa doce aqui. Outras frases de destaque de marketing compartilhadas, como “Aquamorphic Design”, “Go Green AOD” e muito mais, também mostram que o Color OS 14 e o Oxygen OS 14 são idênticos, exceto pelos nomes e pelos telefones neles. Dito isso, aqui está o que você pode esperar do Color OS 14.

Mais elementos de água

O Color OS 14 carrega a filosofia de design do Color OS 13, onde a OPPO introduziu o design Aquamorphic inspirado na água. Você recebe nove novos toques com tema da natureza, se estiver interessado nisso. A OPPO também promete um novo “sistema de coloração aquamórfica” que deve mudar perfeitamente a aparência do papel de parede do seu telefone ao longo do tempo e dependendo da condição do seu telefone. No entanto, será difícil saber como fazer isso. Não existe uma configuração chamada “Sistema de Coloração Aquamórfica”. Existe simplesmente um conjunto de papéis de parede da tela inicial e da tela de bloqueio que mudam dependendo da hora do dia. Não notei nenhuma mudança em outros elementos da interface do usuário ou parece diferente graças ao novo esquema de cores, apesar do que fiz no telefone. READ Bluesky é meu clone favorito do Twitter até hoje

Adama Sharma/Autoridade Android

Há também um novo recurso “Aqua Dynamics” que exibe o status em tempo real de vários serviços em bolhas na barra de status. Pense nisso como a posição do OPPO na Ilha Dinâmica, mas não tão complicada. A empresa sugeriu que eu experimentasse o recurso de gravação de voz e gravação de tela. O primeiro funcionou perfeitamente porque eu poderia sair do aplicativo gravador de áudio e fazer outras coisas com acesso rápido aos controles do aplicativo a partir do balão na barra de status. Porém, se você usá-lo enquanto grava a tela do seu telefone, infelizmente também acabará gravando a bolha na parte superior. Você sempre pode editá-lo mais tarde, mas é apenas algo para manter em mente.

Seja ecológico, mas com uma pegadinha

Se você estiver procurando por mais truques, há cinco novas animações sempre em exibição no Color OS 14. O recurso se chama “Go Green AOD” e a animação foi projetada para aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas. Você pode visualizar dados como sua pegada de carbono com base no número de passos dados, dados de CO2 em tempo real e muito mais. Embora seja uma ideia nobre, não achei a animação muito útil. O AOD para redução de CO2 fornece uma porcentagem vaga, mas os dados não têm contexto real. Seria bom saber quantos passos dei se a informação fosse baseada na minha contagem de passos. Outra animação AOD “Homeland” inspirada na natureza foi projetada para mostrar os efeitos do aquecimento global em nosso planeta, mas exige que os serviços de localização estejam em execução constante, o que é algo que não me sinto confortável em fazer. READ Sony anuncia monitores e fones de ouvido para jogos InZone para PC e PS5

Algumas novas ferramentas úteis

Este é um recurso útil no Color OS 14. O File Dock basicamente permite selecionar e arrastar texto e imagens que você vê na web ou em outros aplicativos de terceiros para uma pasta temporária localizada na borda direita da tela. Para ativar o File Dock, você deve primeiro ativar a barra lateral inteligente em Configurações. É aqui que a doca está localizada. Você pode simplesmente selecionar algo que está lendo, um link da Amazon ou uma imagem que deseja ver mais tarde e arrastá-la para o File Dock, onde ficará rapidamente acessível por 30 dias.

Há outro recurso útil no Color OS 14 com atualizações posteriores. Chama-se Smart Image Matting e é apenas outro nome para o recurso semelhante de corte de fotos do iPhone. Você pode tocar e segurar qualquer pessoa ou animal na foto e cortar rapidamente o fundo. Infelizmente, não consegui testar se isso funciona bem porque não está disponível na versão Color OS 14 em execução no Find N2 Flip fornecido pela OPPO.

Motor Trindade

A OPPO deseja destacar três recursos principais em seu Trinity Engine: ativação de ROM, ativação de RAM e ativação de CPU.

Ativar ROM Aparentemente, ele pode ajudar você a economizar até 20 GB de memória compactando aplicativos e arquivos. A empresa diz que você também pode compactar dados manualmente. No início, tive dificuldade em descobrir como fazer isso, mas o recurso já está disponível no aplicativo Phone Manager. Basta pressionar o botão “Otimizar” no aplicativo e ele excluirá automaticamente arquivos duplicados, limpará dados e compactará aplicativos usados ​​com frequência e seus dados.

Ativar RAM Ajuda a acelerar o desempenho da memória e a manter mais aplicativos ativos em segundo plano. A empresa afirma que pode manter aplicativos usados ​​com frequência em execução em segundo plano por até 72 horas. READ Disgaea 7: Reigns of the Virtueless chega ao ocidente neste outono para PS5, PS4, Switch e PC

Ative a CPU Inclui um modelo de computador que pode programar recursos energéticos. O objetivo é garantir uma experiência tranquila sem esgotar a bateria.

Basicamente, todos esses recursos são projetados para fornecer um desempenho geral suave. No entanto, no pouco tempo que passei com o Color OS 14, minha experiência foi um pouco difícil. Quase parece que ainda estou executando uma versão beta do software que não resolveu todos os problemas. Os aplicativos travavam e travavam ocasionalmente. A IU também congelará repentinamente ao manipular as configurações do telefone. Eu diria que estes são problemas que o OPPO pode resolver definitivamente com atualizações futuras.

Privacidade e segurança

O Color OS 14 oferece alguns recursos úteis de privacidade, como Auto Pixelate. Quando você faz uma captura de tela contendo informações confidenciais, como números de telefone, detalhes financeiros, nomes de usuário, etc., o Auto Pixelate segmenta automaticamente essas informações antes de compartilhar as capturas de tela com alguém. A OPPO afirma que usa processamento no dispositivo e tecnologia de reconhecimento de imagem local para identificar informações privadas em uma foto.

O que está reservado? Desde que experimentei o Color OS 14 em um telefone dobrável, fiquei desapontado ao descobrir que não havia novos recursos específicos para dobráveis ​​no software. Quando a OPPO foi questionada sobre o mesmo, confirmou durante uma conferência de imprensa que planeia adicionar vários novos recursos aos telefones dobráveis ​​com atualizações subsequentes. Especificamente, a empresa disse que lançará novos recursos para Find N3 e Find N3 Flip no próximo outono. A tela externa do Find N2 Flip também deverá obter algumas novas funcionalidades com versões futuras do Color OS.