Kit Harington é o titã da tecnologia com bons abdominais no novo trailer

A HBO lançou o teaser oficial da 3ª temporada da série dramática original da HBO indústria A estreia será em 11 de agosto às 21h na HBO.

O drama oferece uma visão interna da caixa preta das altas finanças através de um grupo de jovens banqueiros à medida que forjam suas identidades no ambiente de pressão do escritório bancário internacional da Pierpoint & Co em Londres.

Na 3ª temporada, Jasmine (Marisa Abella), Robert (Harry Luty) e Eric (Ken Leung) encontram-se no centro da ação na oferta pública inicial da Lumi Corporation, uma empresa de energia de tecnologia verde liderada por Sir Henry Mock (Kit Harington), em uma história que conecta ao topo do mundo das finanças, da mídia e do governo. Desde que deixou Pierpoint, Harper (Mihala) deseja retornar à emoção viciante do mundo das finanças e encontra um parceiro inesperado na gerente de portfólio da FutureDawn, Petra Koenig (Sarah Goldberg).

O novo elenco da 3ª temporada inclui Sarah Goldberg como Petra Koenig, Miriam Beach como Sweetpea Golightly, Andrew Havell como Lord Norton, Roger Barclay como Otto Mostyn, Fadi El Sayed como Ali Al-Mansour e Fiona Paton como Dennis Oldroyd.

indústria A série foi criada, escrita e produzida por Mickey Down e Conrad Kaye. A série é produzida por Bad Wolf para HBO/BBC e produção executiva de Jane Tranter, Kate Crowther e Ryan Rasmussen para Bad Wolf; e Rebecca Ferguson para a BBC. Os diretores incluem Mickey Down, Konrad Kaye, Isabella Eklöf e Zoe Whittock.