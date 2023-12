Kim Jong Un gaba-se da Coreia do Norte na reunião de fim de ano: “Deixámos um grande impacto…” | noticias do mundo

O líder norte-coreano Kim Jong Un elogiou as conquistas e vitórias do seu país em 2023 ao abrir uma importante reunião política para definir novas metas políticas para 2024. Nos seus comentários iniciais na reunião, Kim Jong Un descreveu 2023 como um “grande ano”. “Um ponto de viragem e uma grande mudança de nome e de realidade, em que (a Coreia do Norte) deixou um grande impacto no caminho glorioso do desenvolvimento nos esforços feitos para melhorar a força nacional e aumentar o prestígio do país.” Agência (Agência Central de Notícias da Coreia). O líder norte-coreano Kim Jong Un participa da nona reunião plenária do Oitavo Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia. (AFP)

Na sequência, a KCNA informou que a Coreia do Norte tinha feito progressos rápidos nas suas capacidades de defesa este ano – o seu primeiro satélite espião militar em Novembro e outras armas avançadas. De acordo com a KCNA, a Coreia do Norte relatou uma colheita rara e boa este ano devido aos novos sistemas de irrigação.

Encerre o ano passado e prepare-se para 2024 com HT! Clique aqui

A Coreia do Sul afirmou anteriormente que a produção de grãos da Coreia do Norte este ano está estimada em 4,8 milhões de toneladas, um aumento de 6,9% em relação ao ano passado, que foi de 4,5 milhões de toneladas.

O que disse o especialista sobre a reunião de Kim Jong Un no final do ano?

A Coreia do Norte evitou fornecer detalhes públicos sobre os projetos económicos deste ano na reunião, disse Hong Min, analista do Instituto Coreano para a Unificação Nacional, em Seul. A atenção fora da Coreia do Norte concentrar-se-á no que Kim Jong Un tem a dizer sobre as relações com os Estados Unidos, a China e a Rússia.

Esta reunião também é crucial, uma vez que o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul afirmou que a economia da Coreia do Norte está a encolher todos os anos entre 2020 e 2022. O PIB do ano passado foi 12% inferior ao de 2016.

Conquistas de defesa da Coreia do Norte este ano

Na semana passada, a Coreia do Norte testou o seu mais avançado míssil balístico intercontinental, o Hwasong-18 de combustível sólido, o terceiro do género este ano. Em 21 de novembro, a Coreia do Norte lançou em órbita seu primeiro satélite espião militar.

O ministro da Defesa sul-coreano, Shin Wonsik, disse que a Coreia do Norte parece estar a acelerar as suas actividades de testes de armas para destacar as suas conquistas nos sectores da defesa.