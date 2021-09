Kid A e Amnesiac do Radiohead chegando ao PS5 para um programa virtual

Radiohead e Epic Games se uniram em um novo projeto baseado na banda garoto um E amnésico álbuns, bem a tempo do relançamento desses dois discos pela banda. Um trailer da misteriosa nova colaboração apareceu pela primeira vez durante a apresentação do PlayStation 2021 da Sony na quinta-feira.

O trailer começa com alguns acordes misteriosos e variados – junto com algumas palavras difíceis de analisar do cantor do Radiohead Thom Yorke – antes de passar para os acordes familiares de “tudo no lugar certo”, a primeira faixa de garoto um. O trailer nos mostra closes de paredes de concreto com letras manuscritas e mensagens curtas e vagas como “brilho no gelo”. Nada disso faz sentido, mas parece um ótimo lugar para ouvir Radiohead.

De acordo com a descrição do destilador, esta será uma exibição digital que representará um “universo digital / analógico invertido criado a partir de arte original e gravações para comemorar o 21º aniversário do Radiohead.” garoto um E amnésico. A galeria está sendo desenvolvida pela Namemachine, um estúdio de experiência de música digital.

O projeto se chamará Criança esquecida, compartilhando o nome com o relançamento planejado do Radiohead de seu álbum de 2000 garoto um E seu álbum em 2001 amnésico. Os dois álbuns estão programados para serem relançados em 5 de novembro e incluirão os dois álbuns, bem como um terceiro LP intitulado Perda de memória infantil que incluirá músicas inéditas.

cabeça de rádio Exposição Kid A Mincia Ele será lançado em novembro e estará disponível para Mac, PC e PlayStation 5.