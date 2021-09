Lisa Dishes do BLACKPINK em sua primeira faixa solo de estreia, apoiando seus companheiros de banda, expondo sua testa pela primeira vez

rosa pretode Lisa Ela compartilhou seus pensamentos sobre sua tão esperada estréia solo!

Em 10 de setembro, Lisa deu uma entrevista coletiva online várias horas antes do lançamento de seu primeiro mini-álbum “”LALISA. Durante a conferência, a ídolo admitiu que demorou muito para começar até que ela finalmente começou sua tão esperada estréia solo.

“Ainda estou nervosa e ainda não consigo acreditar”, disse Lisa. Mesmo quando eu estava fazendo a coreografia, eu não tinha certeza se estava realmente acontecendo, mas quando eu gravei o videoclipe, finalmente começou a parecer real. “

“Estou muito feliz por poder mostrar minha primeira apresentação solo, e espero que BLINKs [BLACKPINK’s fans] Vamos olhar para ela com gentileza “, ela continuou.” Porque este é meu primeiro álbum solo, e também porque o título do álbum é meu nome ‘Lalisa’, ele tem muito significado para mim. Muito obrigado aos BLINKs que estiveram esperando pela minha estreia solo por tanto tempo. Eu trabalhei muito para me preparar. “

Quanto ao motivo pelo qual ela escolheu o nome de seu álbum “LALISA”, Lisa explicou, “Eu queria mostrar o meu lado mais incrível através de [the album]. Eu queria me mostrar, para Alyssa, assim como sou, e é por isso que acabei usando esse título. “

Descrevendo sua faixa-título, também chamada de “Lalisa”, Lisa compartilhou: “Acho que é uma música que pode realmente mostrar a força do meu nome e meu lado confiante. Espero que as pessoas ouçam a música e pensem: ‘Uau, é isso. ‘” Isso é algo que só Lisa pode fazer. Também é fácil dançar com a coreografia, então espero que você goste de dançar. “

Lisa também afirmou que a música e seu videoclipe incluirão elementos de sua herança tailandesa, explicando: “Eu queria que a música ‘Lalisa’ tivesse um toque tailandês. O cenário e os figurinos incorporam bem a vibração tailandesa.”

“Depois que eu disse que queria incluir uma vibe tailandesa, Teddy arranjou a música em um estilo tailandês e fiquei muito impressionada”, lembra ela. “Gostei muito do resultado. Também usei roupas tailandesas no videoclipe. Acho que os resultados ficaram muito bonitos.”

Conhecida já por sua franja característica, Lisa revelou mais tarde que os fãs podem esperar ver um novo lado dela na capa do álbum “LALISA”.

“Eu queria mostrar um novo lado de mim mesma, então descobri minha testa pela primeira vez enquanto filmava meu álbum com uma jaqueta”, disse ela. “Meus fãs nunca me viram com minha testa exposta antes. Como eu queria mostrar algo novo, tomei minha decisão e finalmente expus minha testa.”

Quanto à música “Money” do lado B dela, Lisa comentou: “É uma música de hip-hop que todos podem desfrutar. Assim que a ouvi, eu realmente queria [be the one to] enriquecer. “

Lisa também compartilhou que seus colegas membros do BLACKPINK passaram horas com ela em seu videoclipe para mostrar seu apoio.

“Jenny Rosé e Rosé mostraram grandes coisas [with their solo debuts], então trabalhei muito para tentar mostrar as coisas boas também “, disse Lisa.” Todos os outros membros vieram ao meu videoclipe para me animar e ficaram comigo até altas horas da madrugada. Eu me senti muito confortável com eles. ”

Lisa continuou falando sobre o quanto ela sente falta de ver seus fãs pessoalmente. “Faz tanto tempo que não vejo o BLINKs que às vezes procuro vídeos de shows em que estive com os fãs”, disse ela. “Eu também estou criando conteúdo divertido, então, por favor, espere.”

Finalmente, quando perguntaram a Lisa o que ela espera alcançar com sua estreia solo, ela disse: “Em vez de se concentrar nas classificações, espero que as pessoas vejam que Lisa tem esse lado também. Se eu puder PISCAR com minhas músicas e apresentações, eu estou satisfeito. “

O mini álbum solo de Lisa “LALISA” será lançado em 10 de setembro às 13h KST, e ela apresentará seu primeiro single “Lalisa” para Primeira vez Em “The Tonight Show com Jimmy Fallon” em 10 de setembro ET (11 de setembro KST). Confira seus teasers do álbum Aqui!

Fonte (1)