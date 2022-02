Julia Garner, de Ozark, abandona seus cachos saca-rolhas de marca registrada para uma colméia chique

Ela é mais conhecida por seu papel como a criminosa Ruth Langmore no sucesso da Netflix, Ozark.

Mas Julia Garner parecia a mundos de distância do guarda-roupa desleixado de seu alter-ego de camisas xadrez e jeans rasgados enquanto ela fez uma aparição excepcionalmente elegante no The Tonight Show com Jimmy Fallon na quinta-feira.

Abandonando seus cachos de saca-rolhas de marca registrada em favor de um estilo chique de colmeia, a talentosa atriz, 28 anos, revelou a surpreendente inspiração por trás de seu personagem Ozark; as pinturas do artista renascentista italiano Caravaggio – e do boxeador Mike Tyson.

Chique: Julia Garner olhou mundos longe de seu alter-ego Ozark Ruth Langmore como ela fez uma aparição excepcionalmente elegante no The Tonight Show com Jimmy Fallon na quinta-feira

A estrela chamou a atenção em um minivestido de tule decorado com cristais da Prada, inspirado nos anos 60, combinado com sapatos de camurça preta.

Julia usava seus cachos platinados penteados em uma elegante colméia e completou seu visual retrô com um delineador alado.

Conversando com o apresentador Jimmy Fallon, 47, a atriz fez a surpreendente revelação de que se inspira nas pinturas do artista renascentista italiano Caravaggio e do boxeador Mike Tyson quando se trata das cenas de raiva de sua personagem Ruth.

Jimmy se empolgou com a performance dela, entusiasmado: ‘Cara, você arrasa a cada episódio, você é tão bom.’

Elegante: Abandonando seus cachos saca-rolhas de marca registrada em favor de um estilo chique de colmeia, a talentosa atriz, 28 anos, revelou a surpreendente inspiração por trás de seu personagem Ozark

Ele então mostrou um vídeo de Ruth gritando ‘Se você quer me parar, você vai ter que me matar’ para seus ex-empregadores que se tornaram inimigos Marty e Wendy Byrde, interpretados por Jason Bateman e Laura Linney.

Falando de sua inspiração nos bastidores da quarta e última temporada do drama policial da Netflix, Julia disse: “O grito pode ser qualquer grito em Ozark, mas esse não é um grito típico. Eu estou bravo. Estou muito, muito zangado.

“Sou muito visual e me inspiro em coisas diferentes e realmente só queria o espírito de uma pintura de Caravaggio e a escuridão. Sinto que Caravaggio pinta tão bem a intensidade e o caos.

— Meu pai é professor de arte. Eu gosto do caos. Ela é [Ruth] obviamente ficando na defensiva e muito bravo. Não necessariamente os rostos, mas mais apenas o caos. Quero que minha mente se sinta claustrofóbica assim.

Sirene dos anos 60: A estrela virou a cabeça em um minivestido de tule decorado com cristais dos anos 60 da Prada, combinado com bombas de camurça preta

Julia acrescentou que uma foto em particular de Mike Tyson durante sua icônica luta em 1996 contra Evander Holyfield foi outra fonte de inspiração.

Ela acrescentou: “Eu me inspirei nele [Caravaggio] mas ainda faltava algo. Então percebi que Mike Tyson é outra inspiração para mim. Este rosto pode ser uma pintura de Caravaggio.

Julia passou a discutir seu último papel como herdeiros falsos infames e golpista condenado Anna Sorokin em um novo drama da Netflix, Inventing Anna.

Posando como uma herdeira alemã com um fundo fiduciário de US$ 67 milhões na Europa chamado Anna Delvey, Sorokin enganou bancos e a cena socialite do centro de Nova York em milhares de dólares enquanto morava em Manhattan entre 2013 e 2017.

Inspiração: A atriz acrescentou que uma foto em particular de Mike Tyson durante sua icônica luta de 1996 contra Evander Holyfield foi outra fonte de inspiração

Em abril de 2019, Sorokin foi condenado por quatro acusações de serviços de roubo, três acusações de furto e uma acusação de tentativa de furto e foi estipulado um mínimo de quatro anos de prisão.

Detalhando as nuances do sotaque que adotou, Julia explicou: “É sobre essa garota que engana a alta sociedade de Nova York e finge ser algo que não é. Ela é uma personagem muito complexa e é melhor observá-la.

“Ela diz que é russa, mas não é realmente russa, então primeiro eu tive que fazer como um sotaque europeu. Como um sotaque alemão, mas muito sutil. Em seguida, adicione um pouco de russo ruim para certas palavras.

‘Então fica americanizado e eu gosto de adicionar uma pergunta no final de cada frase. Os europeus não fazem isso.

Novo papel: Julia passou a discutir seu último papel como infame herdeira falsa e golpista condenado Anna Sorokin no novo drama Netflix, Inventing Anna

“Eu realmente queria ter certeza de que era uma daquelas coisas em que, se ela voltasse para a Europa, todos os seus amigos diriam: ‘Você parece tão americana’. E então aqui eles ficariam tipo “Oh meu Deus, você parece tão europeu!”. ‘

Julia também falou sobre conhecer o Sorokin da vida real atrás das grades na prisão.

Ela explicou: ‘Eu fui visitá-la na prisão e ela ficou tipo ‘Então, uh, como estão as filmagens?’ Eu disse que estava indo bem e ela perguntou: “Como você está me interpretando? O que você está fazendo com meu personagem?”

‘Eu não sabia o que fazer e comecei a espelhar o que ela disse e ela ficou tipo [giggling]”Isso é tão engraçado!”‘

A quarta temporada de Ozark já está disponível na Netflix. Inventing Anna chegará à Netflix em 11 de fevereiro.