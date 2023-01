JudoInside – Notícias – Barbara Timo prepara-se para o Grande Prémio de Portugal

Barbara Timo prepara-se para o Grande Prémio de Portugal. Ele ganhou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de 2022 em Tashkent. Ele conquistou a medalha de ouro para Portugal no Grand Slam de 2021 em Paris. Ele ganhou a medalha de prata no Campeonato Mundial de 2019 em Tóquio. Ele conquistou a medalha de bronze no Europeu de 2021 em Lisboa.

A judoca portuguesa Barbara Timo está se preparando para o próximo Grande Prêmio em Portugal em janeiro. Ele já alcançou grande sucesso no IJF World Judo Tour e conquistou o bronze no Campeonato Mundial de 2022 em Tashkent e a prata no Campeonato Mundial de 2019.

Depois das Olimpíadas de Tóquio, ele mudou de peso e conquistou o título do Grand Slam Paris em sua nova categoria de peso, até 63kg, em outubro passado.

Timo é um grande judoca, mostrando sua habilidade no tatame com muita técnica. Sua forma pode ser vista através de suas medalhas nos últimos tempos, já que ele está no auge e pronto para competir em Portugal em janeiro. Uma das suas companheiras de treino, Delma Monteiro, também é sócia do Benfica, clube omnidesportivo.

Os fãs de judô devem ficar de olho em Timo enquanto ele continua a fazer seu nome no cenário mundial. O Timo conquistou 16 medalhas em Copas do Mundo. Desde 2019 que luta por Portugal e nasceu no Brasil. Ele ganhou o bronze no Grand Slam de Paris de 2019 e o ouro no Grand Prix de 2019 em Tbilisi. Em 2020, conquistou o bronze no Grand Slam de Budapeste. Ele ganhou o bronze no Grand Slam em Antalya no ano passado.

