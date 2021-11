Jon Bon Jovi testa positivo para caso COVID-19 sem precedentes, ‘sente-se bem’

Jon Bon Jovi Os testes revelaram-se positivos para Vírus Corona.

Um representante da cantora, de 59 anos, confirmou à Fox News que Bon Jovi recentemente testou positivo para COVID-19. No entanto, ele parece estar de bom humor.

“Posso confirmar que ele deu positivo e está totalmente vacinado e se sente bem”, disse o ator.

diverso Relatórios disseram que o artista estava programado para aparecer em um evento para fãs de Miami no sábado, no Loews South Beach. No entanto, após a multidão já ter avançado para o local, foi dito que eles foram informados de que o cantor não poderia se apresentar. A agência afirmou que ele não se apresentou ao lado de Kings of Suburbia como planejado por muita cautela.

Jon Bon Jovi diz que é o “garoto-propaganda” da próxima franquia branca a lançar a música de George Floyd

O evento foi denominado “Fuga com JBJ”. de acordo com Local do evento, foi programado para ser um evento de três dias e duas noites em Miami Beach para os fãs, que incluiria uma festa de máscaras e uma sessão de fotos com a estrela para comemorar o Halloween. Quem quiser comparecer ao evento deverá apresentar comprovante de vacinação ou teste negativo.

Como as pessoas Ele observa que esta não é a primeira vez que Bon Jovi foi afetado por um diagnóstico COVID-19 positivo. O tecladista Dave Bryan foi diagnosticado com o coronavírus em março de 2020.

“Acabei de receber meus resultados hoje e testei positivo para coronavírus” Brian escreveu na época. “Fiquei doente há uma semana e me sinto melhor a cada dia. Por favor, não tenha medo !!!”

Richie Sambora não deixou ‘La Regretts’ de Bon Jovi para se concentrar em PAI: RELATÓRIO

Brian acrescentou: “Fiquei isolado por uma semana e ficarei em quarentena por mais uma semana. E quando me sentir melhor, farei o teste novamente para ter certeza de que esse vírus desagradável está livre. Ajudem-se mutuamente. Isso será em breve .. . com a ajuda de todos os americanos !! “

Como ele foi totalmente vacinado, os sintomas do Bon Jovi estão presentes mais suave Como acontece com muitos ferimentos sobrenaturais. uma Status de hack do COVID-19 Ocorre quando uma pessoa totalmente vacinada ainda está infectada com o coronavírus.

Clique aqui para assinar nosso boletim informativo de entretenimento

Em estudos, as vacinas COVID-19 de duas doses da Pfizer e Moderna foram 95% eficazes na prevenção de doenças, enquanto a vacina de dose única da Johnson & Johnson foi 72% eficaz, embora as comparações diretas sejam difíceis. Portanto, embora as vacinas sejam muito boas para proteger as pessoas contra o vírus, a infecção ainda pode ser feita.

CLIQUE AQUI PARA O APP FOX NEWS

Especialistas dizem que as injeções ajudam a reduzir a gravidade da doença em casos avançados.

A Associated Press contribuiu para este relatório.