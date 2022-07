John Wall ao se juntar ao Los Angeles Clippers

LAS VEGAS – Prepare-se para jogar lado a lado Kohi Leonard E a Paul George próxima temporada, John Wall Ele disse que estava feliz em se juntar ao Los Angeles Clippers, que não precisaria dele para ser “Batman todas as noites para vencer”.

Em seus primeiros comentários desde que assinou oficialmente um contrato de dois anos e US$ 13,2 milhões com o Los Angeles, Wall acredita que pode ajudar a preencher um item que faltava para os Clippers no Point Guard.

Espera-se que os Clippers lutem pelo campeonato com Leonard retornando depois de perder toda a temporada passada devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior direito. Wall disse que está feliz em se juntar à lista das pessoas mais talentosas que já participaram de sua carreira.

“Não preciso fazer isso todas as noites, não preciso ser o Batman todas as noites para vencer”, disse Wall no sábado na Las Vegas Summer League. “Este é o objetivo final para mim [at] Nesta parte da minha carreira, não quero ser o Batman todas as noites tentando vencer. Na nossa equipe que temos, acho que qualquer um pode ser o Batman.”

Wall, que completará 32 anos em setembro, não joga na NBA desde 23 de abril de 2021. Ele se sentou na última temporada com o Houston Rockets, que está se reconstruindo com jogadores mais jovens.

Wall jogou apenas 40 jogos – todos durante a temporada 2020-21 com o Houston – nas últimas três temporadas. Ele perdeu toda a temporada 2019-20 devido a uma lesão no tendão de Aquiles. Ele também jogou apenas em um total combinado de 73 partidas durante as temporadas 2017-18 e 2018-2019 devido a lesões.

“Quando estou entre essas quatro linhas, não me machuco, não penso nisso”, disse Wall sobre lesões anteriores envolvendo o joelho, tendão de Aquiles e calcanhar. “Eu vou lá e compito. Eu trabalho duro todos os dias para tentar voltar a essa posição para voltar à liga.

“Nos últimos três anos, eu estive no lugar mais sombrio que já estive. Eu não acho que muitas pessoas poderiam ter superado o que eu passei – perder minha mãe, perder minha avó, rasgar minha Tendão de Aquiles todas essas provações e tentando me encontrar e depois ter um pouco desse amor Mais do que qualquer coisa é arrebatado de mim.”

O cinco vezes All-Star, que teve uma média de 20,6 pontos e 6,9 ​​assistências na temporada 2020-2021 pelo Rockets, disse que estava ansioso para se juntar a um time que ele não teria que aturar e poderia prosperar ao lado de talentos.

“Eu realmente não me importava com todas as outras equipes”, disse Wall sobre aqueles que estavam interessados ​​nele antes de decidir se juntar aos Clippers. “As outras equipes são ótimas, e estou feliz que as equipes queriam me seguir, mas eu meio que olhei para a imagem, para onde vou? [where] Eu não tenho que ser John Wall de 2016 e tenho que carregar o fardo e fazer tudo [things] E pressione. eu suspeito [LA] Estava faltando uma parte de ter uma guarda, o que é uma ótima situação para mim estar lá.”

Fontes da associação disseram que Wal vai disputar a posição de armador titular Reggie Jackson. Wall saudou a competição e disse que estava tudo bem em qualquer papel que ele fosse convidado a desempenhar.

“Para mim, estou feliz em jogar basquete novamente”, disse Wall. “Sou concorrente. Sei que muita gente me pergunta, você é louco se começa ou não começa? Pra chegar em algum lugar, e se eu conseguir, eu entendo. E se eu não entender, a gente sabe quão talentoso Reggie Jackson é e o que ele fez para esta equipe e ajudar esses caras.” Especialmente quando Kohei e BJ estavam fora de casa. [healthy]É uma peça maravilhosa. Quem pega o slick é incrível.”

No entanto, Wall deixou claro que ainda pode jogar no nível que jogou em 2016-2017, quando obteve médias de 23,1 pontos e 10,7 assistências pelo Washington Wizards.

“Ainda recebo todas as coisas que possuía em 2016”, disse ele. “Mas tipo, sim, eu só joguei 40 jogos [two seasons ago]Mas o ano passado não foi minha culpa ou minha escolha, e eu não podia controlar isso. “

E com essa equipe do Clippers, Wall acha que será um problema para as defesas.

“Será difícil para eles defenderem”, disse Wall. “Para mim, estou feliz por não ter que ter o melhor jogador me protegendo todas as noites, como tive em toda a minha carreira.

“Ele me disse que o terceiro melhor defensor teria que me marcar? Boa sorte.”