Recrutamentos de futebol de Miami: Edge Jaden Wayne, de quatro estrelas, se compromete e ajuda a colocar Canes no top 10 do ranking mundial

247 Esportes



Jayden Wayneuma perspectiva de quatro estrelas na categoria de recrutamento 2023, de acordo com 247Sports, declarou seu compromisso com Miami Sábado ao vivo no QG da CBS Sports. Bradenton, FlóridaO local está classificado em 1º lugar como o jogador nº 36 geral nesta categoria e o jogador nº 5 EDGE.

Wayne escolheu Miami de uma lista que incluía cinco outros finalistas: AlabamaE a GeórgiaLSU, Estado de Michigan E a Óregon. Seu compromisso é o mais recente de uma forte classe de Miami que foi construída pelo técnico do primeiro ano Mario Cristobal. Ele é o 13º membro da classe e seu compromisso impulsionou o grupo de Miami de 2023 para o top dez nacionalmente. É a segunda categoria mais bem avaliada no ACC Clemson.

Abaixo está um relatório exploratório de 247 National Sports Employment Analyst Chris Singletary, que compara um 6-5, 245 libras com o anterior Michigan Defensive lineman – e atual Green Bay Packer – Rashan Gary.

Boa estrutura para adicionar peso e massa. À medida que ele amadurece e ganha mais força na sala de musculação, ele vai determinar sua composição corporal e atingir seu pico físico. Já com 1,90m de altura, ele poderia cruzar 270 quilos na faculdade sem comprometer seu esporte. Bom primeiro passo e explodir a bola. Ele ganha terreno e imediatamente faz com que o estresse interfira em sua penetração. Um nível de almofada muito bom dá ao defensor um pouco de espaço para atacar enquanto ele está correndo pela pista ou jogando sprints. Mostra boa movimentação e quer brincar de perseguir brinquedos com movimentos laterais agradáveis. Boa agilidade e velocidade, é leve nos pés e um jogador suave. Rasgue os blocos e faça um bom trabalho na missão. Com força aumentada e técnica aprimorada, ele tem todas as ferramentas que você deseja em uma linha defensiva de elite. Você fica exposto ao quão bom um atleta é em geral quando você o vê jogar um wide receiver.

Wayne tem um jogador único que não joga apenas no ataque e na defesa. Mas a posição da habilidade como recebedor o viu fazer 18 recepções para 269 jardas e 5 touchdowns. No lado defensivo ele teve 44 tackles e 9 sacos. Uma vez que ele conseguiu se concentrar principalmente na defesa, o céu foi seu limite. Seu recrutamento fez com que escolas de todas as conferências de poder o perseguissem para fazer parte de seu programa. Uma vez que ele se concentra apenas no jogo defensivo, seu teto é alto. Eu vejo todas as habilidades e características que permitirão que ele tenha uma carreira na NFL.

Wayne deve fornecer um grande impulso ao Miami Front Seven. Embora não ajude em nada em 2022, o passe de corrida é uma área da defesa contra furacões que poderia ser melhorada. Eles ficaram em 54º lugar nacionalmente na média de sacks na última temporada e 50º na classificação geral de pressão. Enquanto eles estavam acima da média nacional em ambas as categorias, os programas que normalmente se encontram competindo em campos de futebol universitário tendem a ser da elite na divisão.

A adição de Wayne ao programa é um passo para que os furacões se juntem a essa categoria de defesa.