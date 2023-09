Jennifer Aniston usa biquíni preto e passa férias com amigos, incluindo Jimmy Kimmel, no Summer Photo Dump

Jennifer Aniston Mergulhe nos últimos dias de verão. A atriz exibiu seu “despejo de fotos de verão” no Instagram, onde compartilhou fotos divertidas das férias com amigos.

Jimmy Kimmel E Jason Bateman Entre os amigos retratados, junto com suas esposas, estão Molly McNearney e Amanda Anka. Na primeira cena, as mulheres caminham juntas por um pitoresco vinhedo. McInerney e Anka usam todos os conjuntos pretos, enquanto Aniston aparece entre elas com um vestido creme de comprimento médio. Em outro vídeo, Aniston explora uma cena de praia enquanto caminha entre árvores tropicais. Ela está usando um biquíni preto com uma toalha listrada enrolada na cintura, um chapéu de palha na cabeça e uma bebida na mão.

Aniston aparece envolta da cabeça aos pés em um macacão de alta tecnologia em outra foto, ao lado de um grupo de fotos mostrando amigos peludos, amigos humanos, uma tigela de frutas e uma fogueira. Veja o anel abaixo.

No início deste verão, Aniston e Bateman estavam entre o grupo repleto de estrelas Participe de um jantar Aparentemente hospedado Kristen Bell Em Idaho. Já em julho, o bom lugar A atriz postou uma foto mostrando uma enorme mesa cheia de celebridades Courtney Cox, cortarde Adam ScottComediante John Mulaney E a atriz Olivia MunnBem, apresentador da madrugada Jimmy Fallon e o âncora da CNN Jake Tapper – entre muitos outros.

Instagram

Enquanto isso, Aniston se prepara para Terceira temporada esperada De sua série Apple TV +, Programa matinal, que estreia na quarta-feira, 13 de setembro, junto com os dois primeiros episódios. Os episódios subsequentes da temporada de 10 partes serão lançados semanalmente.

Temporada 3 de Programa matinalaquilo foi A quarta temporada já foi retomada em maio. Ele vê o futuro da rede questionado e a lealdade levada ao limite quando um gigante da tecnologia se interessa pela UBA. Formam-se alianças inesperadas, verdades privadas são transformadas em armas e todos são forçados a confrontar os seus valores fundamentais dentro e fora da redação.

Reese Witherspoon Também retorna com Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Bateman, Greta Lee e Julianna Marguliescom novas adições Jon Hamm E Nicole Behari vem para mudar as coisas. Outros novos membros do elenco incluem Tig Notaro e Natalie Morales.

Dê uma primeira olhada A nova temporada está aqui.

Conteúdo Relacionado: