‘Harm’ Lindsey Hubbard fica chocada com o comentário suspeito de Carl Radke aos convidados do casamento

Lindsay Hubbard nunca aprovou a nota de Carl Radke sobre a separação antes de enviá-la a amigos e familiares, uma fonte revelada com exclusividade ao Page Six na segunda-feira.

Apenas horas depois Compartilhe pessoas Uma cópia da nota suspeita Uma fonte próxima a Hubbard nos disse que a estrela de “Summer House”, 37, ficou chocada com a decisão precipitada de seu ex-noivo.

“Lindsay não aprovou a carta de Karl antes de ela se tornar pública, então não existe ‘nós’”, disse a fonte. “Ela definitivamente está magoada com isso, com certeza.”

Na nota, Radke anunciou que o casamento marcado para 17 de novembro foi oficialmente cancelado e pediu desculpas aos esperados convidados por qualquer inconveniente.

Lindsay Hubbard ficou chocada e “magoada” com a decisão de Carl Radke de anunciar a separação aos amigos e familiares sem o consentimento dela. Clifton Prescod/Bravo

“As palavras não podem expressar o quão difíceis as últimas duas semanas foram para Lindsay e para mim”, escreveu ele. “Lamentamos profundamente a todos os nossos convidados pela confusão e falta de comunicação. Ficamos tentando descobrir exatamente como tudo isso aconteceu antes de termos a chance de determinar o caminho a seguir entre nós.

Embora não tenha explicado por que a dupla decidiu se separar, ele afirmou que houve “muitas narrativas falsas e mal-entendidos que tornaram isso ainda mais doloroso”.

“A verdade é que Lindsay está arrasada e estou surpreso com a forma como tudo isso aconteceu”, continuou Radke. “Peço gentilmente um pouco de paciência e graça para curar e recuperar enquanto enfrentamos este momento tão difícil.”

Uma fonte disse ao Page Six que Hubbard “não aprovou” o memorando suspeito obtido pela revista People. Dave Allocca/Starbucks

A estrela do reality show, de 38 anos, pediu desculpas por ter criado tamanha “bagunça”, lembrando que muitas pessoas já haviam investido muito “dinheiro e tempo” na preparação para o casamento no México.

“Eu não aceito [this] levemente. Estamos muito gratos pelo amor e apoio que vocês nos demonstraram e faremos tudo o que pudermos para ajudar a cobrir quaisquer custos associados à mudança de planos.

“Obrigado por seu amor e apoio incondicional durante este momento difícil. Entraremos em contato com futuras atualizações. Com amor, Carl.

“Definitivamente fiquei magoado com isso”, acrescentaram. Lindshops/Instagram

Os representantes das estrelas de “Summer House” não responderam imediatamente ao pedido de comentários da Page Six.

Embora Hubbard ainda não tenha resolvido a separação, ela excluiu quase todas as suas fotos com Radke de seu feed do Instagram no fim de semana.

A decisão veio menos de duas semanas depois que a Page Six confirmou que Radke havia cancelado o noivado.

“Karl Radke e Lindsay Hubbard cancelaram o noivado”, disseram fontes Ele disse ao Entertainment Tonight Em 31 de agosto. “Os dois estavam programados para se casar em novembro, mas Carl disse a Lindsay que não poderia prosseguir com o casamento.”

Radke admitiu na nota que Hubbard ficou “arrasado” com sua decisão de cancelar o casamento. Banco de imagens NBCU via Getty Images

“A separação foi filmada e provavelmente será exibida na próxima temporada de Summer House”, acrescentaram.

Outros insiders Ele disse à Us Weekly que Hubbard ficou “em choque” e ficou completamente “devastado” pela decisão de Radke.

“Está tudo muito cru. A poeira ainda não baixou”, disse uma fonte, acrescentando que o vendedor foi “mau” o suficiente para “cancelar o casamento diante das câmeras”.

O motivo da decisão do empresário de encerrar o noivado ainda é desconhecido. Banco de imagens NBCU via Getty Images

Eles acrescentaram: “Uma pessoa normal que ama alguém não terminaria com alguém que ama diante das câmeras”. “Não importa em quantos problemas você possa se envolver, você não faz algo assim diante das câmeras para que o mundo veja a reação deles.”

Embora Radke tenha sido visto saindo de Nova York poucas horas depois que a notícia chegou às manchetes, Hubbard permaneceu fora de vista por mais de uma semana antes de aparecer em Portugal para assistir ao casamento de um amigo.

A publicitária viajou à Europa para comemorar o fim de semana de casamento da ex-estrela Jacqueline Schumann, onde foi fotografada fazendo cara de corajosa para a noiva.

O casal, que ficou noivo no verão passado, estava programado para dizer “sim” em novembro. Lindshops/Instagram

Hubbard e Radke se conheceram durante as filmagens da primeira temporada do programa de sucesso Bravo em 2016. Apesar de manter um relacionamento platônico por anos, o casal decidiu levar as coisas para fora da zona de amizade em 2019.

Embora tenham se separado depois de um ano, a dupla decidiu tentar o amor novamente no início de 2022.

Radke fez a pergunta menos de um ano depois, enquanto o casal estava de férias nos Hamptons.





