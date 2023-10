Jamie Foxx está de luto por seu amigo de longa data e co-estrela Keith Jefferson

CNN

Jamie Foxx está de luto por seu amigo Keith Jefferson, que ele diz ter morrido recentemente.

A Fox postou uma homenagem a Jefferson, que também era ator, em sua conta do Instagram na quinta-feira, escrita“Isso dói. Keith, você não foi nada além de uma bênção absoluta, durante toda a sua vida, seu coração é puro, seu amor é imensurável, você foi uma alma incrível.

“Todos nós sentiremos muito a sua falta”, acrescentou Fox. “Vai levar muito tempo para curar.”

A estrela de “Ray” adicionou mais duas postagens em homenagem a Jefferson, Escrevendo em um“Está tudo doendo agora, estou tendo dificuldade em olhar essas fotos e relembrar que nos divertimos e vamos sentir sua falta, cara.” Foxx compartilhou várias fotos da dupla em postagens.

De acordo com o perfil de Jefferson na IMDb, ele apareceu com Foxx em dois episódios de “The Jamie Foxx Show” em 1998 e 1999. A dupla apareceu em muitos outros projetos juntos ao longo dos anos, incluindo o filme “Django Unchained” de Quentin Tarantino de 2012 e muito mais. Mais recentemente, em “Day Shift” do ano passado e no próximo “The Burial”.

Jefferson também apareceu no filme de Tarantino de 2015, “The Hateful Eight”, e também em “Once Upon a Time in Hollywood”, de 2019.

Em agosto, Jefferson participou Em uma postagem nas redes sociais Por ter sido diagnosticado com câncer, ele marcou Foxx, escrevendo: “Tenho uma família amorosa e melhores amigos no mundo inteiro. Você sabe quem você é. Da minha mãe a J. Fox e todos os demais.