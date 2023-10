O caso do assassinato de Tupac Shakur deixa muitas questões: e Biggie?

CNN

Nos 50 anos de história do hip-hop, não houve duas estrelas cujas vidas – e mortes – tenham sido mais estudadas do que Tupac Shakur e Christopher Wallace, o rapper conhecido profissionalmente como “Big Notorious BIG” ou “Biggie Smalls”.

Ambos os homens são tão amados e sentem falta agora como eram há quase 30 anos, quando foram assassinados – Shakur em setembro de 1996 em Las Vegas e Wallace em março de 1997 em Los Angeles.

“Perdemos dois gigantes sem sentido”, disse o rapper Fat Joe à CNN. “Isso é o que me incomoda quando se trata de Biggie e Pac. Perdemos dois gigantes por nada.”

Suas mortes estão sendo reexaminadas agora depois que Duane Keith Davis, conhecido como “Keffe D”, foi preso no mês passado em conexão com a morte de Shakur, 27 anos depois que o rapper foi baleado enquanto saía de uma luta de boxe na Las Vegas Strip.

A câmera corporal da prisão de Davis mostra-o referindo-se ao assassinato como “o maior caso da história de Las Vegas”.

Mas a morte de Shakur repercutiu além das fronteiras de Nevada e prenunciou a morte de Wallace. A questão agora é quando ou se será feita uma prisão em conexão com a morte de Wallace.

O assassinato de dois rappers influentes que começaram como amigos e depois se tornaram rivais sempre foi culturalmente relevante, pela época e pelas circunstâncias.

“Foi quase assim [the death] “Tupac foi o primeiro filme e depois Biggie foi o segundo filme”, disse P. Frank Williams, que produziu o especial de TV de 2017 “Who Shot Biggie and Tupac?” Ele disse à CNN. “As duas maiores mortes da história do hip-hop.”

Ambos os homens vieram de origens pobres e foram criados por mães solteiras que os estimaram e honraram através da música que os tornou famosos. Cada um deles teve problemas com a lei no início de suas vidas, antes de serem considerados superestrelas intocáveis ​​​​no que diz respeito à sua profissão.

A dupla também esteve no centro do rap “Costa Leste vs. Costa Oeste” na década de 1990, depois que Shakur, um artista residente na Costa Oeste, se convenceu de que Wallace, que era do Brooklyn, ajudou a prepará-lo como um Ele atirou cinco vezes Em um estúdio de gravação em Manhattan em 1994. Wallace negou qualquer envolvimento e nunca foi acusado do crime.

No final das contas, os dois foram vítimas de um tiroteio fatal enquanto saíam com outras pessoas para uma noite de festa.

Existe até uma ligação entre as investigações sobre suas mortes.

Agora aposentado, detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles, Greg Kading Ele entrevistou Davis em 2009 Como pessoa interessada na morte de Wallace, Davis esteve presente em uma festa no Peterson Auto Museum, em Los Angeles, da qual Wallace havia saído pouco antes de ser baleado.

Em uma transcrição dos procedimentos do grande júri do condado de Clark no mês passado, o detetive aposentado da polícia da cidade de Las Vegas, Clifford Moog, disse que os investigadores teorizaram que o assassinato de Shakur e o crime de Wallace “estavam conectados”.

Mogg não especificou qual era a teoria deles, mas testemunhou que Davis não estava envolvido.

Outra pessoa que estava em Los Angeles na noite da morte de Wallace foi Chew Hodari Coker.

Enquanto trabalhava no cinema e na televisão, com créditos que incluíam “Luke Cage” da Netflix, Coker era na época um jornalista encarregado de falar com Wallace no que se tornaria a última entrevista do rapper.

Coker disse que deveria fazer parte da comitiva que viajava com Wallace quando ele foi morto, mas o rapper não ligou de volta para contatá-lo. Coker disse que as mortes de Shakur e Wallace estão ligadas pela “história e emoção” e ressoaram cada vez mais nos anos que se passaram.

“Não apenas morto, ele foi assassinado. “Acho que às vezes, em nossa celebração da música e da música… isso se perde ao longo dos anos”, disse Coker. “Essas foram mortes intencionais em nome de alguém e isso é muito doloroso. Principalmente porque todos nós que passamos por isso estamos agora na casa dos 50 anos e entendemos o quanto a vida se perde quando se morre aos 25 e 24 anos.

Esses futuros não realizados assombram particularmente Coker, que disse que sua conversa final com Wallace se concentrou em sua infância e em aspirações que podem surpreender aqueles que apenas o observaram através de suas rimas.

“A vida que ele descreveu foi basicamente ser pai do futebol americano em Atlanta”, disse Coker. “Ele só queria abandonar a filha no casamento, brincar com os filhos e construir uma casa em Atlanta.”

Shakur também era um homem multifacetado.

Williams, que como jornalista cobriu o assassinato de Shakur para o Los Angeles Times e Wallace para a revista The Source, lembra que uma avó latina ligou para uma estação de rádio de Los Angeles após a morte de Shakur para falar sobre o quanto sua música “Dear Mama” significava para ela.

No entanto, ele é o mesmo cara que tatuou “Thug Life” na barriga e era uma estrela do rap hardcore.

“Tupac alcançou as pessoas em um nível emocional e espiritual”, disse Williams. “Ele ia [his single] “Wonda Why They Call UB**ch” até “Dear Mama”, que era sobre a experiência humana. Esse era o tipo de coisa que ele falava, e estava muito longe da imagem que você tinha dele.

“Biggie no nível lírico é provavelmente uma das melhores performances”, disse ele sobre Wallace. “Acho que ele era uma estrela e era amado por sua música e por seu brilhantismo como escritor e artista.”

“Ambos eram presentes na época.”

Coker espera que, com os holofotes renovados sobre a morte de Shakur, haja ação no caso de Wallace.

A CNN entrou em contato com o Departamento de Polícia de Los Angeles para comentar a investigação do assassinato de Wallace.

“Espero que a revelação venha com a pressão”, disse Coker.

Uma revelação e, talvez, finalmente, uma medida de justiça para os seus entes queridos.

Pessoas próximas a Wallace e Shakur ainda estão esperando.

“Estamos em constante estado de tristeza, remorso e dor porque temos que reviver isso e reviver o que aconteceu”, disse Moprime Shakur, meio-irmão de Shakur, à CNN na semana passada. “Passamos por décadas de dor.”