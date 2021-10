James Michael Tyler: O ator Gunther de Friends morre aos 59

James Michael Tyler, que interpretou o querido personagem Gunther amigos, Na idade de 59 anos.

Seu empresário confirmou ao TMZ que o ator estava lutando contra o câncer de próstata desde 2018 e morreu em sua casa em Los Angeles no domingo.

Sua família disse em um comunicado: “O mundo o conhecia como Gunther (” Amigo “VII) da série de sucesso. amigos, mas os entes queridos de Michael o conheciam como ator, músico, defensor da conscientização sobre o câncer e marido amoroso.

Michael adorava música ao vivo, torcia por seus Clemson Tigers e muitas vezes se envolvia em aventuras e diversões não planejadas.

“Se você o conheceu uma vez, você fez um amigo para a vida toda. [Tyler] Sua esposa Jennifer Karnot escapou do amor de sua vida. ”

Tyler passou 10 anos no papel recorrente de Gunther amigos, também aparece em Sabrina, a Bruxa AdolescenteE esfregaE Episódios, E Música moderna, entre outras coisas.

Tyler manteve seu diagnóstico em segredo do público por três anos, antes de revelar que tinha câncer de próstata que havia se espalhado.

Tyler disse em uma entrevista com Hoje. “Tenho lidado com esse diagnóstico há cerca de três anos … é estágio IV (agora). Câncer em estágio avançado. Então, eventualmente, você sabe, você provavelmente me pegará.”

Após seu diagnóstico inicial, que foi descoberto durante seu check-up médico anual, Tyler disse que recebeu terapia hormonal, que “funcionou surpreendentemente por cerca de um ano”, mas que o câncer se espalhou ao mesmo tempo que a pandemia de coronavírus.

Ele também apelou aos homens para fazerem exames regulares de próstata, dizendo: “Existem outras opções disponíveis para os homens se eles tiverem antes de mim. Da próxima vez que você fizer apenas um teste básico ou um check-up anual, pergunte ao seu médico para um teste PSA. É facilmente detectável. “.

Apesar de ser um membro chave da amigos Elenco, Tyler Ela não apareceu pessoalmente na reunião, Diz Hoje Que ele não queria que sua doença ficasse “triste” durante o especial.

“Eu queria fazer parte disso”, disse ele, “e no início estaria no palco, pelo menos, com eles, e poderia participar de todas as festividades.”

“Foi agridoce, sinceramente. Fiquei muito feliz por ter sido incluída. Foi minha decisão não fazer parte disso fisicamente e aparecer no Zoom, basicamente, porque não queria trazer ninguém, sabe? .. .Eu não queria ser como, “Oh, e a propósito, Gunther tem câncer.”