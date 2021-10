J Balvin pede desculpas pelo vídeo de ‘Perra’

J Balvin Ele lançou um pedido de desculpas pelo vídeo por sua colaboração com Tokischa “Perra” Como quadro Relatórios. O cantor confirmou que removeu o clipe do YouTube no início deste mês, após críticas sobre seu retrato degradante de mulheres negras. “Quero pedir desculpas a todos que se ofenderam, especialmente à comunidade negra. Isso não é quem eu sou”, disse ele em uma história no Instagram.

A música de Perra apareceu no último álbum de J Balvin Jose, lançado em setembro. O videoclipe, no qual mulheres negras são retratadas como cachorros, foi exibido em meados de outubro e pintado condenação rápida Para as fotos dela, incluindo Da mãe da cantora. Em seu pedido de desculpas, Palvin disse que deletou o vídeo “por respeito”.

em um reunião com rocha rolanteTokischa disse que o objetivo do vídeo é enfatizar o jogo de palavras da faixa. “Foi muito conceitual. Se você for criativo, tem uma música sobre cães, você criará este mundo.” Ela também disse ao canal que não estava envolvida na decisão de remover o vídeo.

Também destaque é Remy Paulos, que dirigiu o vídeo rocha rolante Explicação da seleção de produção para os atores: