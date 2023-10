Israel e Hezbollah trocam artilharia e foguetes

BEIRUTE (Reuters) – Israel e o poderoso grupo militante libanês Hezbollah trocaram tiros de artilharia e foguetes neste domingo, após o ataque mais mortal de militantes palestinos contra Israel em anos.

No sábado, um ataque multifacetado de militantes palestinos a cidades israelenses deixou cerca de 500 israelenses mortos, com mais de 300 palestinos mortos em bombardeios retaliatórios israelenses.

A escala do ataque levantou preocupações sobre a possibilidade de eclosão de um conflito mais amplo entre Israel e outras facções que se opõem a ele na região, incluindo o Hezbollah libanês, um partido armado apoiado pelo Irão que já entrou em confronto com Israel.

O Hezbollah libanês anunciou no domingo que disparou mísseis teleguiados e projéteis de artilharia contra três locais nas Fazendas Shebaa “em solidariedade” ao povo palestino.

“Nossa história, nossos rifles e nossos mísseis estão com vocês”, disse Hashem Safi al-Din, um alto funcionário do Hezbollah, durante um evento no subúrbio ao sul do Hezbollah, nos arredores de Beirute, em solidariedade aos combatentes palestinos.

O exército libanês disse que projéteis e mísseis foram disparados do sul do Líbano para os “territórios libaneses ocupados” sem especificar o responsável, e que a resposta israelense ao fogo causou ferimentos em várias pessoas.

O comunicado, publicado no site X, anteriormente conhecido como Twitter, afirma que unidades do exército foram posicionadas ao longo da fronteira sul.

Israel controla as Fazendas Shebaa, um terreno de 39 quilômetros quadrados, desde 1967. Tanto a Síria quanto o Líbano reivindicam as Fazendas Shebaa como libanesas.

Os militares israelenses estiveram em alerta máximo durante todo o domingo e disseram que dispararam artilharia contra uma área no Líbano onde ocorreram tiroteios transfronteiriços.

O Canal 12 de TV disse que as Forças de Defesa de Israel dispararam um míssil Patriot no norte de Israel.

O exército israelense disse que identificou um alvo descrito como “não uma aeronave inimiga” que se aproximava do território israelense e “lançou um míssil interceptador em direção a ele”.

Medos de ‘fogo’

Os militares israelenses também disseram que um de seus drones bombardeou uma posição do Hezbollah em Har Dov, uma área de Shebaa, e depois disparou um tiro de advertência contra vários “suspeitos” na área.

Uma fonte de segurança libanesa disse à Reuters que uma tenda erguida pelo Hezbollah nas Fazendas Shebaa foi atingida e que os combatentes do Hezbollah montaram uma nova tenda.

Outra troca de tiros ocorreu ao longo do dia, com duas fontes de segurança libanesas afirmando que foguetes disparados do Líbano atingiram mais uma vez posições israelenses nas Fazendas Shebaa, e que Israel respondeu com fogo de artilharia contra a aldeia de Kfar Shuba.

A missão de paz das Nações Unidas no sul do Líbano, conhecida como UNIFIL, disse que “detectou vários mísseis disparados do sudeste do Líbano em direção aos territórios ocupados por Israel”, bem como fogo de artilharia de Israel para o Líbano em resposta.

A porta-voz da ONU, Andrea Tenenti, disse: “Estamos em contacto com as autoridades de ambos os lados da Linha Azul, a todos os níveis, para conter a situação e evitar uma escalada mais perigosa”.

A Linha Azul é a linha divisória entre o Líbano e Israel e representa o ponto até onde as forças israelitas se retiraram quando deixaram o sul do Líbano em 2000.

As forças da UNIFIL disseram no sábado que reforçaram a sua presença no sul do Líbano na sequência dos acontecimentos em Israel e Gaza, incluindo operações para combater o lançamento de foguetes.

A Coordenadora Especial da ONU para o Líbano, Joanna Veronica, disse no Canal

(Reportagem de Laila Bassam, Aziz Taher, Karamallah Daher e Maya Gebaili no Líbano e Ari Rabinovich em Jerusalém – Preparado por Muhammad para o Arab Bulletin) Edição de William Mallard e Barbara Lewis

