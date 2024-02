Israel bombardeia Gaza enquanto os EUA dizem que vetarão uma resolução adicional de cessar-fogo da ONU

Israel lançou ataques na Faixa de Gaza na noite de sábado, matando pelo menos 18 pessoas, enquanto os Estados Unidos disseram que vetariam uma resolução adicional de cessar-fogo das Nações Unidas.

A Associated Press informou que um ataque aéreo em Rafah matou seis pessoas durante a noite – incluindo uma mulher e três crianças – enquanto outro em Khan Yunis matou cinco homens. A Associated Press informou que outro ataque aéreo na Cidade de Gaza matou sete pessoas na casa de uma família, segundo Sayed Al-Afifi, um membro da família do homem morto.

Os ataques aéreos ocorrem no momento em que os Estados Unidos disseram que vetariam um projeto de resolução distribuído pela Argélia que pedia um cessar-fogo imediato e assistência humanitária desimpedida. De acordo com o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas em Gaza, pelo menos 28.985 palestinos foram mortos na guerra até agora, observou a AP.

Em vez disso, os Estados Unidos pretendem ajudar a mediar um acordo de reféns entre Israel e o grupo militante Hamas. A Embaixadora dos EUA, Linda Thomas-Greenfield, disse em comunicado no sábado que o projeto de resolução seria tão “Não é suportado.”

“Os Estados Unidos continuarão a envolver-se na diplomacia necessária para chegar a um acordo de reféns na linha de chegada e serão francos com os líderes israelitas e regionais relativamente às nossas expectativas de proteger mais de um milhão de civis em Rafah”, disse Thomas-Greenfield. Ele disse.

Ela continuou: “É importante que outras partes dêem a este processo as melhores hipóteses de sucesso, em vez de promoverem medidas que o coloquem – e a oportunidade para uma solução duradoura para as hostilidades – em risco.”

Os Estados Unidos, o Catar e o Egito tentam negociar um acordo de cessar-fogo temporário e a libertação dos reféns. No entanto, a Associated Press informou que o Catar disse no sábado que as negociações “não progrediram conforme o esperado”.

Os ataques de 7 de Outubro a Israel resultaram na morte de cerca de 1.200 pessoas, enquanto cerca de 250 outras foram feitas reféns. O acordo de cessar-fogo temporário do ano passado libertou dezenas de reféns, mas um grande número deles permanece em Gaza.

A Associated Press contribuiu