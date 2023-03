Iraque interrompe exportações de petróleo do Norte após vencer um processo de arbitragem contra a Turquia

Turquia diz ao Iraque que respeitará a decisão

A Turquia foi condenada a pagar cerca de US$ 1,5 bilhão ao Iraque

Iraque está em negociações para garantir a exportação de petróleo pelo porto de Ceyhan

A Câmara de Comércio Internacional decidiu a favor do Iraque

(Reuters) – O Iraque interrompeu as exportações de petróleo da região semiautônoma do Curdistão e do norte de Kirkuk neste sábado, disse uma autoridade do setor de petróleo à Reuters, depois que o país venceu um processo de arbitragem de longa duração contra a Turquia.

A decisão de interromper os embarques de 450.000 barris por dia de petróleo bruto refere-se a um caso de 2014, quando Bagdá alegou que a Turquia violou um acordo conjunto ao permitir que o KRG exportasse petróleo através de um oleoduto para o porto turco. Jihan.

Bagdá considera ilegais as exportações do KRG através do porto turco de Ceyhan.

O Ministério do Petróleo do Iraque confirmou no sábado que a Câmara de Comércio Internacional decidiu a favor do Iraque.

Uma fonte disse que a Turquia disse ao Iraque que respeitaria a decisão da arbitragem.

Funcionários turcos do Milaha disseram a funcionários iraquianos do centro de exportação de petróleo de Ceyhan que nenhum navio terá permissão para carregar petróleo curdo sem a aprovação do governo iraquiano, de acordo com um documento visto pela Reuters.

Um documento separado visto pela Reuters mostrou que a Turquia parou de bombear petróleo iraquiano do oleoduto para Ceyhan.

Um funcionário disse à Reuters que o Iraque parou de bombear petróleo no sábado através do oleoduto que se estende dos campos de petróleo do norte de Kirkuk.

O Iraque estava bombeando 370.000 bpd de petróleo KRG e 75.000 bpd de petróleo federal através do oleoduto, de acordo com uma fonte familiarizada com suas operações.

Um segundo funcionário do Ministério do Petróleo disse: “Uma delegação do Ministério do Petróleo irá em breve à Turquia para se encontrar com autoridades de energia para concordar com um novo mecanismo para exportar petróleo bruto do norte do Iraque, de acordo com a decisão da arbitragem.”

O Ministério do Petróleo iraquiano disse em comunicado que o Iraque discutirá com as autoridades relevantes maneiras de garantir a continuação das exportações de petróleo por meio de Ceyhan e as obrigações da estatal SOMO com as empresas petrolíferas.

O Ministério de Recursos Naturais do Governo Regional do Curdistão disse: “A decisão de arbitragem a favor do Iraque contra a Turquia não prejudicará as relações com o governo de Bagdá e a continuação do diálogo”.

O primeiro-ministro da região do Curdistão do Iraque, Masrour Barzani, disse em um tweet no Twitter que uma delegação do Governo Regional do Curdistão visitará Bagdá no domingo para discutir questões energéticas.

A decisão, na qual a Turquia foi condenada a pagar ao Iraque cerca de US$ 1,5 bilhão antes dos juros, abrange o período 2014-2018, de acordo com uma fonte familiarizada com o caso que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizada a falar com a mídia.

O segundo processo de arbitragem, que o emissor espera levar cerca de dois anos, abrangerá o período de 2018 em diante.

Funcionários do governo turco não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

riscos de produção

A fonte familiarizada com o processo disse que a audiência final sobre o caso de arbitragem foi realizada em Paris em julho de 2022, mas demorou meses para os árbitros, a Secretaria da Corte de Arbitragem e a Câmara Internacional de Comércio aprovarem a decisão.

Fontes disseram que o impacto na produção de petróleo no KRG depende em grande parte da duração do fechamento do oleoduto Iraque-Turco (ITP), acrescentando que isso causaria grande incerteza para as empresas petrolíferas que operam na região do Curdistão do Iraque.

A interrupção das exportações pelo oleoduto causará o colapso da economia do KRI, de acordo com uma carta enviada no ano passado a representantes americanos da HKN Energy, com sede em Dallas, que opera na região.

A carta dizia que a Turquia precisaria obter mais petróleo do Irã e da Rússia para compensar a perda de petróleo no norte do Iraque.

Analistas alertaram que as empresas podem se retirar da região, a menos que o ambiente melhore.

As empresas petrolíferas estrangeiras, incluindo a HKN Energy e a Gulf Keystone, vincularam seus planos de investimento este ano à confiabilidade dos pagamentos do governo regional do Curdistão, que enfrenta atrasos há meses.

(Reportagem de Ahmed Rashid em Bagdá, Rowena Edwards em Londres e Darren Butler em Istambul). Edição por Jason Neely, Mike Harrison e Clelia Uziel

