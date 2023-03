Honduras corta relações com Taiwan e abre relações com a China | notícias de política

Honduras encerrou seus laços diplomáticos de décadas com Taiwan em favor das relações com a China, levando Taipei a acusar Pequim de usar “coerção e intimidação” para atrair seus poucos aliados restantes.

“O governo hondurenho reconhece que existe apenas uma China no mundo”, disse o Ministério das Relações Exteriores de Honduras no sábado.

“O governo da República Popular da China é o único governo legal que representa toda a China”, disse ela.

“Taiwan é uma parte inseparável do território chinês”, acrescentou.

O ministério disse que Honduras informou Taiwan sobre sua decisão de romper relações e que não retornaria a nenhum relacionamento formal ou contato com Taipei.

A mudança deixa Taiwan reconhecida por apenas 13 estados soberanos.

China e Taiwan travam uma batalha por reconhecimento diplomático desde que os dois lados se separaram em meio à guerra civil em 1949, com Pequim gastando bilhões para obter reconhecimento por sua política de “uma China”.

A China vê Taiwan como uma de suas províncias sem direito a relações de estado a estado, uma visão vigorosamente contestada pelo governo eleito democraticamente em Taipei.

O fim das relações entre Honduras e Taiwan era esperado há muito tempo depois que o ministro das Relações Exteriores de Honduras viajou à China na semana passada e a presidente Xiomara Castro disse que seu governo iniciaria relações com Pequim.

Logo após o anúncio de Honduras, a China anunciou que abriria relações com Tegucigalpa.

“China e Honduras acabaram de estabelecer relações diplomáticas”, escreveu a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, no Twitter.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse que a mudança foi “parte de uma série de coerção e intimidação da China”.

A China suprimiu o espaço internacional [Taiwan] por muito tempo, colocando unilateralmente em risco a paz e a estabilidade regional”, ela leu um comunicado de seu gabinete.

Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu, disse que Taipei fecharia sua embaixada em Honduras e retiraria seu embaixador de lá.

Wu disse que Castro, que assumiu o cargo no início do ano passado, e seu governo “sempre tiveram ilusões” sobre a China.

As chancelarias e a embaixada absorveram as informações relevantes e as trataram com cautela. No entanto, o governo Castro também nos pediu ajuda econômica de bilhões de dólares e comparou os preços dos programas de ajuda oferecidos por Taiwan e China.

Nem a declaração chinesa nem a hondurenha mencionaram a assistência.

Wu acrescentou que o chanceler hondurenho escreveu a Taiwan em 13 de março, um dia antes do anúncio original de Castro, pedindo um total de US$ 2,45 bilhões em ajuda, incluindo a construção de um hospital, uma represa e perdão de dívidas.

“Senti que o que eles queriam era o dinheiro, não o hospital”, disse Wu.

O chanceler hondurenho, Eduardo Enrique Reina, disse à Reuters na semana passada que os US$ 2,5 bilhões “não são uma doação”, mas “um mecanismo de refinanciamento negociado”.

Honduras é o nono aliado diplomático que Taipei perdeu para Pequim desde que Tsai assumiu o cargo em maio de 2016.

Taiwan ainda mantém relações com Belize, Guatemala e Paraguai na América Latina e com a Cidade do Vaticano. A maioria de seus parceiros restantes são nações insulares no Caribe e no Pacífico Sul, juntamente com Eswatini, anteriormente conhecida como Suazilândia, na África do Sul.

Apesar da campanha de isolamento da China, Taiwan mantém fortes relações informais com mais de 100 outros países, principalmente os Estados Unidos.

O Departamento de Estado dos EUA disse que, embora a ação em Honduras tenha sido uma decisão soberana, é importante observar que a China “muitas vezes faz promessas em troca de reconhecimento diplomático que, em última análise, não são cumpridas”.

“Independentemente da decisão de Honduras, os Estados Unidos continuarão a aprofundar e ampliar nosso envolvimento com Taiwan”, disse ela em um comunicado.