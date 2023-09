Inundações em Espanha: dois mortos e três desaparecidos após fortes chuvas

MADRI (Reuters) – Pelo menos duas pessoas morreram e outras três ficaram desaparecidas quando fortes chuvas causaram inundações torrenciais no centro da Espanha, fechando estradas, linhas de metrô e trens de alta velocidade, disseram autoridades nesta segunda-feira.

Os serviços de emergência afirmaram que helicópteros foram enviados para resgatar pessoas que se refugiaram nos telhados das suas casas na zona de Toledo, cerca de 50 quilómetros a sudoeste de Madrid.

As fortes chuvas repentinas que caíram no domingo e na madrugada de segunda-feira transformaram as ruas em rios de lama, varrendo carros e lixeiras nas regiões de Madri, Castela-La Mancha, Catalunha e Valência. O granizo também caiu em muitas áreas.

Duas pessoas morreram na zona rural ao redor da cidade central de Toledo, onde o serviço meteorológico da AEMET registrou chuvas recordes de 90 litros por metro quadrado no domingo.

“Continuou chovendo e ficamos um pouco assustados, mas estávamos dentro de casa, então estávamos seguros”, disse Isabella Stewart, uma missionária americana que mora em Toledo, enquanto andava de ônibus.

“Eu moro a quatro quarteirões de distância e o furacão foi muito forte”, disse Ruben Gonzalez, morador de Toledo. “Tudo foi inundado. Isso é uma loucura.”

Na região de Madrid, os serviços de emergência trataram quase 1.200 incidentes durante a noite, e os bombeiros e a polícia procuravam um homem na zona rural de Aldea del Fresno, a sudoeste de Madrid.

Membros da equipe de busca e resgate da Guarda Civil Espanhola procuram uma pessoa desaparecida perto de uma ponte que desabou parcialmente após fortes chuvas em Aldea del Fresno, Espanha, em 4 de setembro de 2023.

O homem e seu filho desapareceram quando seu carro foi rebocado para o rio Alberche após uma avalanche causada por uma enchente.

O serviço de emergência de Madri disse: “O menor foi resgatado depois de subir em uma árvore”.

As equipes de resgate também procuram uma mulher que desapareceu em circunstâncias semelhantes perto de Toledo e um homem de 84 anos que foi arrastado por riachos e lama em Villamanta, a oeste de Madri.

Várias estradas foram fechadas na zona de Madrid depois que as águas que transbordaram as margens do rio destruíram seis pontes.

A chuva, embora ainda forte em alguns locais, deverá diminuir ainda nesta segunda-feira. A Agência Meteorológica Nacional baixou na segunda-feira o nível de alerta para amarelo, passando de laranja e vermelho no domingo.

Várias linhas de metrô foram fechadas no centro de Madri na manhã de segunda-feira, embora o serviço tenha sido reiniciado na maior parte da cidade durante a manhã, e apenas algumas estações perto do rio Manzanares permaneceram fechadas ao meio-dia, informou a Companhia do Metrô de Madri em um comunicado. declaração.

Algumas viagens de alta velocidade entre Madrid e a região sul da Andaluzia foram retomadas, mas os comboios circulavam a velocidades mais baixas do que o habitual.

(Reportagem de Inti Landoro, Emma Pinedo e David Latona)

