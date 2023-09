Nova Zelândia: Um dispositivo “do tamanho de um prato” foi encontrado dentro do estômago de uma mulher 18 meses após sua cesariana

CNN

Um instrumento cirúrgico do tamanho de um prato foi encontrado dentro do estômago de uma mulher 18 meses depois de seu bebê nascer por cesariana, de acordo com um relatório do Comissário de Saúde e Deficiência da Nova Zelândia.

O Retrator Alexis, ou AWR, que pode medir 17 cm (6 pol.) De diâmetro, foi deixado dentro do corpo da mãe depois que seu bebê nasceu no Hospital Municipal de Auckland em 2020.

O dispositivo AWR é um dispositivo cilíndrico retrátil com uma camada transparente usado para puxar as bordas da ferida durante a cirurgia.

A mulher sofreu de dores crônicas durante meses e fez vários exames para descobrir o que havia de errado, incluindo radiografias que não mostraram nenhum sinal do dispositivo. A dor tornou-se tão forte que ela foi ao pronto-socorro do hospital e o dispositivo foi descoberto por meio de uma tomografia computadorizada de abdômen e prontamente removido em 2021.

O Comissário de Saúde e Deficiência da Nova Zelândia, Morag McDowell, considerou Te Watu Ora Auckland – o Conselho Distrital de Saúde de Auckland – uma violação da Lei dos Direitos dos Pacientes, em um relatório divulgado na segunda-feira.

O conselho de saúde alegou inicialmente que a enfermeira, que tinha cerca de 20 anos e que cuidava da mulher durante a cesariana, não tinha exercido competências e cuidados razoáveis ​​para com a paciente.

“Conforme estabelecido no meu relatório, os cuidados caíram muito abaixo do nível apropriado neste caso e resultaram num período prolongado de angústia para a mulher”, disse McDowell. “Deveria haver sistemas em vigor para evitar que isso acontecesse.”

A reportagem explica que a mulher foi submetida a uma cesariana programada devido a preocupações com a placenta prévia, problema durante a gravidez quando a placenta cobre total ou parcialmente a abertura do útero.

Durante a operação de 2020, o relatório do comitê constatou que a contagem de todos os instrumentos cirúrgicos utilizados na operação não incluía o AWR. Uma enfermeira disse ao comité que isto se deveu provavelmente “ao facto de o afastador Alexis não penetrar completamente na ferida, uma vez que metade do afastador teria de permanecer fora do paciente e, portanto, não correria risco de retenção”.

McDowell recomendou que o Conselho de Saúde do Distrito de Auckland apresentasse um pedido de desculpas por escrito à mulher e revisasse suas políticas, incluindo AWRs como parte da contagem cirúrgica.

O caso também foi encaminhado ao Gerente de Ação, que determinará se novas medidas devem ser tomadas.

Dr. Mike Shepherd, diretor de operações do grupo Te Whatu Ora Health Nova Zelândia na Te Toka Tumai Auckland, pediu desculpas pelo erro em um comunicado.

“Em nome do nosso Serviço de Saúde da Mulher em Te Toka Tomai Auckland e Te Watu Ora, gostaria de expressar o quanto lamentamos o que aconteceu com a paciente e reconhecer o impacto que isso terá sobre ela e sua família. [family group]”.

“Gostaríamos de assegurar ao público que tais incidentes são extremamente raros e continuamos confiantes na qualidade dos nossos cuidados cirúrgicos e de maternidade.”