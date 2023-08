Instando os associados a não elegerem 10 redatores para o conselho de administração – variedade

Michael Buckner/Variedade

Num sinal do aumento das tensões internas em Hollywood, um membro proeminente do Directors Guild of America defendeu publicamente contra a eleição de 10 escritores para o conselho no início deste mês, alegando que eles são “escritores primeiro” e pertencem a “grupos marginais”. . “

Em um e-mail vazado que foi amplamente compartilhado na comunidade criativa, Linda Montanti, presidente do Conselho AD/UPM Ocidental da guilda, instou um bloco de eleitores da DGA a não apoiar as nomeações do conselho de uma série de multi-hifenizados que são membros de ambos a DGA e a WGA – Alguns deles falaram francamente sobre as questões da greve. A lista inclui o escritor e produtor Boots Riley, o escritor e diretor vencedor do Oscar de “CODA”, Sian Heder, o ator e diretor de cinema Justin Bateman, o ator e escritor Paul Scheer e o co-criador de “Chernobyl”, Craig Mazin. A medida pouco ortodoxa levou a presidente da DGA, Leslie Lenka Glatter, a contactar os membros afectados para lhes assegurar que a medida de Montante não tinha sido ignorada pelos líderes seniores da DGA.

Dois dias antes da convenção nacional da DGA, em 5 de agosto, no DGA Theatre, Montante enviou um e-mail a um número desconhecido de membros do sindicato com o assunto: “Diretores de grupos marginais que fomos solicitados a não apoiar”. Na época não foi divulgado que os nomes citados no e-mail de Montanti disputavam a eleição para o conselho. Nenhum dos mencionados no e-mail de Montanti foi votado.

O e-mail irritou muitos membros da indústria e foi compartilhado livremente com membros do Writers Guild of America por meio de canais privados. A WGA está em greve há quatro meses contra os principais estúdios e empresas de streaming de Hollywood, enquanto a SAG-AFTRA está em greve desde 14 de julho. Por outro lado, a DGA assinou um novo contrato de três anos com a Motion Picture and Television Alliance. Produtores que foram certificados pelos associados em junho. Esta dinâmica por si só inflamou tensões históricas entre a WGA e a DGA. Montante enviou a carta de seu e-mail pessoal, mas usou uma assinatura que incluía seu cargo como presidente do conselho que supervisiona os casos da Costa Oeste para diretores assistentes e gerentes de produção de unidades.

Os críticos da DGA familiarizados com a controvérsia em torno da carta de Montanti dizem que ela indica militância dentro do sindicato e a arraigada aversão dos seus jogadores pelas posições “ativistas” assumidas pela WGA e, mais recentemente, pela SAG-AFTRA, disseram fontes. A natureza relativamente pública do e-mail e a sua mensagem dirigida aos colegas membros da DGA é um raro exemplo de manobra política dentro de um sindicato que normalmente mantém a privacidade dos seus negócios familiares.

O memorando de Montante referia-se especificamente a “Sorry to Bother You” do diretor Reilly como “anti-DGA”. Também estão incluídos o showrunner do Queen Sugar, Chaz Bennett, a diretora de A Teacher, Hannah Fidel, a diretora de Cat Person, Susanna Vogel, a diretora de Vida, Tanya Saracho, e a diretora de Little America, Tara Meili. De acordo com vários informantes, o e-mail expõe por escrito opiniões de longa data defendidas por mais seitas estabelecidas da DGA – alguns dos quais membros escritores, diz uma pessoa familiarizada com a guilda, são propensos à agitação. Escritores e diretores são representados no topo da DGA por hífens, incluindo Ron Howard (que é o segundo vice-presidente nacional da guilda) e Gina Prince-Bythewood (terceira vice-presidente).

“Aqui está uma lista de membros do conselho que são principalmente escritores que estão tentando entrar no conselho e aos quais fomos solicitados a não apoiar”, escreveu Montanti no e-mail. O grupo é formado por assistentes de direção e gerentes de produção de cinema e televisão no oeste dos Estados Unidos. diverso O email foi validado com várias pessoas que receberam a mensagem ou a encaminharam. Montante escreveu a carta a partir de uma conta de e-mail pessoal no dia 4 de agosto, e não especificou quem lhe pediu para solicitar a retenção de votos dos candidatos da lista.

Ela concluiu seu e-mail escrevendo: “Eu queria que todos vocês estivessem na lista, caso ela fosse divulgada. Ainda temos nossa lista e esperamos que esses 10 diretores não atrapalhem”.

Por meio de representantes, as oito pessoas da lista se recusaram a comentar esta matéria. Os representantes de Saracho e Bennett não responderam aos pedidos de comentários. Montanti não respondeu a vários pedidos de comentários. Um porta-voz da DGA classificou a carta e os seus comentários sobre os membros como “inaceitáveis” e sublinhou que não fazia parte de um esforço coordenado dos líderes para influenciar a votação de 5 de agosto.

“A DGA não tolera de forma alguma a criação ou distribuição da lista ‘Não Vote’ que foi distribuída a um pequeno grupo de delegados na nossa recente conferência. A DGA não foi informada da lista até depois da conferência”, disse um porta-voz da DGA. disse. diverso. “Direcionar membros de redatores e diretores, alguns dos quais estão na liderança da DGA, é simplesmente inaceitável. Tais campanhas não atendem aos padrões que a DGA procura defender. A DGA nunca se referirá a qualquer um de seus membros, individual ou coletivamente, como ‘marginal’. .’”

Na quinta-feira passada, à medida que crescia o burburinho em torno do memorando de Montante, o presidente da DGA, Glatter, ligou pessoalmente para os nomes da lista, disseram duas fontes. A diretora e produtora, conhecida por seu trabalho em Homeland e em várias outras séries de TV, enviou um e-mail para mais de 200 diretores-roteiristas da DGA que se comunicam por meio de um tópico no WhatsApp.

Ele acrescentou: “Estou profundamente perturbado e entristecido com isto, e de forma alguma tolero este comportamento.” A carta expõe as tensões que existem entre a WGA e a DGA, deixando alguns dos nossos maiores contadores de histórias, que vivem em ambos os mundos, sentindo-se presa entre duas guildas. Eles as amam”, escreveu Glatter. Ela enfatizou que, embora Montante usasse seu título DGA na assinatura do e-mail, o e-mail “não era uma comunicação oficial da DGA”.

Glatter também disse que estava organizando uma reunião especial para abordar o assunto e “reparar a confiança e começar a construir uma comunicação aberta e honesta, e isso começa conosco”.

A referência de Montante aos membros como aliados de “grupos marginais” é um ponto de confusão para alguns. Todos os dez nomes da lista, com exceção de Saracho, são signatários da Aliança Sindical Solidária. Esta organização foi fundada este ano especificamente por escritores e diretores que foram “realocados para alcançar a equipe afetada pela greve WGA de 2023”. Website oficial Estados. A coligação realizou uma angariação de fundos em Julho para os membros do sindicato da tripulação IATSE para cobrir os custos de cuidados de saúde que surgiriam como resultado das greves WGA e SAG-AFTRA. Uma pessoa familiarizada com a Coligação de Solidariedade Sindical disse que não é uma organização extremista.

Cinco pessoas que viram o e-mail de Montante ficaram consternadas ao ver Reilly, o criador e diretor da série “I’m a Virgo” da Amazon Prime Video deste verão, descrito como “anti-DGA”. Reilly tem sido vocal e visível em seu apoio às suspensões WGA e SAG-AFTRA.

“Sou membro da DGA, que enviou uma mensagem de que os membros da DGA que também são WGA ainda podem realizar os serviços que a WGA nos pediu para não fazermos durante a greve”, disse Reilly. publicar No Twitter em maio. “Eu e um grupo de outros membros da DGA/WGA decidimos que não seguiremos este conselho.” Uma semana depois, Riley Ele cunhou Um editorial expande esta postagem.

A carta da DGW dizia que o sindicato “não pode aconselhar legalmente os seus membros a pararem de trabalhar”, escreveu Reilly. Mas, diante de tudo isso, os membros, produtores e diretores multi-hifenizados do WGA interromperam, em massa, todo o trabalho em seus projetos – demonstrando e demonstrando um nível de solidariedade nunca antes visto, como vemos na greve de 2007.

Outra pessoa que leu o e-mail disse que o telefonema de Montanti era um “crime sindical” e sugeriu que havia “resistência real ao ativismo na DGA”. Esta e outras fontes disseram que o e-mail de Montanti foi rude – reforçando a crença de alguns de que a DGA está tentando alienar seus redatores e diretores. “Mas isso vem acontecendo há 30 anos”, disse a fonte.

Glatter foi reeleito para um segundo mandato como presidente na convenção nacional do sindicato. Os membros recém-eleitos do conselho nacional do sindicato eram nomes notáveis, incluindo Steven Spielberg, Christopher Nolan e a diretora de The Leftovers, Nicole Cassell, todos também membros da WGA, bem como o produtor e diretor do Oscar Glenn Weiss. Os membros suplentes do conselho eleitos incluem Ava DuVernay e Phil Lord, ambos também membros do WGA.