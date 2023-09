Como Julia Louis-Dreyfus e Emma Stone estão navegando no Telluride Film Festival?

“Eu não posso acreditar que ela está aqui!” Um membro da audiência da indústria sussurrou para seu vizinho no Chuck Jones Theatre do Telluride Film Festival na noite de quinta-feira, enquanto Julia Louis-Dreyfus subia ao palco. Louis-Dreyfus foi a primeira atriz de Telluride a se beneficiar de um dos acordos temporários do Screen Actors Guild que lhe permite promover seu filme A24 Terça-feira.

Louis-Dreyfus, um participante regular nos piquetes durante a greve, estava claramente preparado para se explicar à multidão no Chuck Jones, quase todos presumindo que estavam vindo para a estreia de um pequeno filme sem estrelas. De uma diretora estreante desconhecida, Dayna O. Busico.

“Como membro orgulhoso do Screen Actors Guild nos últimos 41 anos, estou aqui em solidariedade ao meu sindicato e ao WGA”, disse Louis-Dreyfus. “Quero agradecer ao meu sindicato pela luta que estão travando pelos atores de todo o país e por premiar o nosso filme, este filme, Terça-feiraUm acordo temporário, para que eu possa ficar aqui. Ela agradeceu à A24 pela assinatura do acordo, que é vinculativo até que a SAG e a Aliança de Produtores de Televisão Cinematográfica cheguem a um acordo. “Se pequenos estúdios como o A24 podem concordar com o que meus colegas e irmãs merecem, por que o AMPTP não pode?”

Nas últimas semanas, os membros do SAG e seus representantes têm tentado descobrir como lidar com a temporada de festivais de outono durante a greve. Como o primeiro dia de Telluride estreou no 47º dia da greve do SAG, Louis-Dreyfus e outra atriz, Emma Stone, deram alguns exemplos de como fazer exatamente isso.

Stone também tem um filme aqui, um filme de Yorgos Lanthimos Coisas ruins, que ela estrelou e produziu para Searchlight. A Searchlight, como divisão da Disney, faz parte da AMPTP e é, portanto, uma empresa de sucesso. Stone comprou um passe de cinema, voou no fretamento do festival e parecia, pelo menos até quinta-feira à noite, estar passando despercebido por todos, exceto pelos frequentadores mais cuidadosos do festival. Ela não participa das perguntas e respostas de Coisas ruins Ou pressione em nome do filme. Essa estratégia simples não funcionaria nos festivais de Veneza ou Toronto – festivais muito maiores com tapetes vermelhos e sessões de fotos – mas aqui em Telluride, um ambiente livre de Spanx, é factível.

Há outros atores aqui também, incluindo Sandra Höller, cujos filmes Área de interesse (A24)F Anatomia de uma queda (NEON) é distribuído por empresas que não são membros da AMPTP.

Laura Linney e Maya Hawke estão aqui em nome de Gato selvagem, título de aquisição independente de Ethan Hawke que recebeu uma tentativa de acordo com a SAG. O mesmo vale para Dakota Johnson, sua proprietária de empresa independente, Papai, também colocado à venda e abrangido por um contrato temporário. Os compradores de filmes que assinaram acordos provisórios terão de cumprir os termos estabelecidos nos acordos, que a AMPTP já rejeitou, e não está claro como será o desempenho desses filmes no mercado.

Quando o SAG introduziu inicialmente os acordos provisórios, alguns membros, incluindo Sarah Silverman, levantaram questões sobre eles. Há pouco mais de uma semana, o SAG emitiu um comunicado incentivando os associados a aproveitar as vantagens dos acordos. “O acordo provisório é uma parte vital da nossa abordagem estratégica e foi implementado por uma série de razões, todas destinadas a proteger os interesses dos nossos membros”, disse Duncan Crabtree-Ireland, chefe executivo nacional da SAG, num comunicado.

Em Veneza, na quinta-feira, Adam Driver foi promovido Ferrari, o filme Neon, e seus comentários foram semelhantes aos de Louis-Dreyfus em Telluride. “Estou orgulhoso de estar aqui, de ser uma representação visual de um filme que não faz parte do AMPTP”, disse Driver.

Em outros lugares de Telluride, os sinais do ataque eram sutis. O Chuck Jones Theatre, onde o filme de Louis-Dreyfus estreou, é patrocinado pela Netflix e geralmente tem seu logotipo em destaque. Mas o festival pediu aos patrocinadores que renunciassem aos banners com logotipo este ano, o que significa que Louis-Dreyfus pôde falar sem o logotipo da AMPTP aparecendo atrás dela.

Por toda a cidade, há sinais de que a greve tornou as empresas locais mais sensíveis. “O leite de aveia é gratuito para os membros do SAG-AFTRA” está escrito num quadro negro em frente a um café.