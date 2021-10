Instagram promoveu páginas glorificando transtornos alimentares para contas de adolescentes

Contas de dieta extrema foram atualizadas para uma conta do Instagram criada pela equipe do senador Richard Blumenthal. O senador de Connecticut registrou uma conta como uma menina de 13 anos e começou a seguir alguns distúrbios alimentares e contas de recomendação de comer (esta última supostamente bloqueada pelo Instagram). Logo, o algoritmo do Instagram começou a recomendar quase exclusivamente que a conta de um adolescente siga cada vez mais contas de dieta extrema, disse o senador à CNN.

O escritório de Blumenthal compartilhou com a CNN uma lista de contas recomendadas pelo algoritmo do Instagram. Depois que a CNN enviou uma amostra desta lista de cinco contas ao Instagram para comentários, a empresa as removeu, dizendo que todas violavam suas políticas contra o incentivo a transtornos alimentares.

“Não permitimos conteúdo que promova ou incentive transtornos alimentares e removemos contas compartilhadas conosco por violar essas regras”, disse um porta-voz do Facebook, empresa controladora do Instagram, à CNN. “Usamos tecnologia e relatórios de nossa comunidade para encontrar e remover esse conteúdo o mais rápido possível e estamos sempre trabalhando para melhorar. Continuaremos a seguir os conselhos de especialistas de acadêmicos e organizações de saúde mental, como a National Eating Disorder Association, encontrar o difícil equilíbrio entre permitir que as pessoas compartilhem suas experiências de saúde mental e protegê-las de conteúdo potencialmente prejudicial ”.

Em declarações à CNN na segunda-feira, Blumenthal disse: “Esta experiência mostra como isto é feito de uma forma muito gráfica. [Facebook’s] Alegações de proteção de crianças ou exclusão de contas que podem ser perigosas para elas são um total absurdo. ”

A experiência de Blumenthal não é uma anomalia e pode ser um pouco surpreendente para usuários regulares do Instagram que estão familiarizados com a forma como o algoritmo da plataforma sugere contas nas quais eles determinaram que um usuário pode estar interessado.

Contínuo Preparado por The Wall Street Journal Com base em documentos internos do Facebook que mostram que a empresa está ciente dos efeitos “tóxicos” que suas plataformas, especialmente o Instagram, podem ter sobre os jovens. Muitos desses relatórios e comentários que se seguiram no Facebook enfocam os efeitos negativos da comparação social com celebridades e personalidades populares no aplicativo – um problema que o Facebook diz ser de toda a comunidade, não exclusivo de seus aplicativos. De acordo com um relatório do WSJ, os pesquisadores do Facebook reconhecem que “a comparação social é pior no Instagram” do que em outras plataformas, porque se concentra em todo o corpo e no estilo de vida de uma pessoa.

O experimento de Blumenthal vai um pouco mais fundo, mostrando a rapidez com que o algoritmo do Instagram pode promover conteúdo malicioso para usuários mais jovens.

A CNN criou uma conta na semana passada usando a mesma metodologia do gabinete do senador, e também seguindo alguns relatos de dieta extrema e distúrbios alimentares. No domingo, o Instagram promoveu contas com nomes como “Sweet Skinny”, “Prettily Skinny” e “Wanna Be Skinny” para uma conta demo da CNN que também foi registrada como pertencente a uma garota de 13 anos. A CNN entrou em contato com o Instagram para perguntar se essas contas também violam suas políticas.

Os perigos do conteúdo de transtornos alimentares no Instagram

Os especialistas dizem que ver o conteúdo dessas contas de dietas extremas – que, por exemplo, incluíam fotos de corpos ultrafinos e informações sobre o “peso atual” do usuário versus o “peso ideal” – pode servir como validação para usuários que já são propensos a comportamentos prejudiciais à saúde .

“É chamado de viés de confirmação, no qual as pessoas tendem a procurar informações que confirmem o que elas já pensam ser verdade”, disse Pamela Keel, professora de psicologia da Florida State University. estudei Como o uso do Instagram pode contribuir para transtornos alimentares. Embora o viés de confirmação seja frequentemente discutido no contexto de outras questões nas redes sociais, como informações incorretas sobre vacinas, ele também pode afetar “alguém que realmente pensa que precisa ser magro ou magro e está procurando outras pessoas com quem concordar. importante.”

“Estamos constantemente buscando a validação de que estamos certos, mesmo que essa validação seja realmente prejudicial à nossa saúde pessoal”, acrescentou Kiel, aumentando a aposta do Instagram para evitar a promoção de tal conteúdo.

Jornal de Wall Street mencionado No mês passado, pesquisadores do Facebook que estudaram seus efeitos em usuários jovens nos últimos três anos descobriram que o Instagram pode prejudicar a saúde mental e a imagem corporal de jovens usuários, especialmente entre adolescentes. Um dos documentos internos citados pelo jornal afirmava que, para as adolescentes que recentemente tiveram problemas com a imagem corporal, o aplicativo exacerbou esses sentimentos em uma em cada três delas.

em um Sessão do Senado na semana passada Antigone Davis, chefe de segurança global do Facebook, criticou os relatórios da revista, chamando os documentos do Facebook citados de “pesquisa não chocante”. Ela acrescentou que a empresa descobriu que “mais adolescentes estão realmente achando o Instagram útil”. Frances Hogan O ex-funcionário do Facebook que vazou os documentos para a revista e legisladores deve testemunhar perante o mesmo comitê do Senado na terça-feira.

O Instagram também fez reivindicações sobre seu papel na perpetuação de comportamentos prejudiciais, dizendo que a comparação social é um problema generalizado e que imagens potencialmente problemáticas também estão disponíveis em outros lugares. Na verdade, as comunidades “pró-anorexia” da Internet já existem há anos, antes do advento do Instagram. No entanto, o amplo alcance do Instagram entre mulheres e meninas significa que esse conteúdo postado em sua plataforma pode ser especialmente perigoso, de acordo com Keel.

“O domínio do Instagram entre a faixa etária que já estava em maior risco de desenvolver um transtorno alimentar é um deles [issue]Kiel disse. Você tem um círculo vicioso: você tem um grupo que está sob alto risco de ter esses problemas para provar a esta IA que é isso que chama sua atenção, e então essa IA diz: “Aqui, deixe-me falar mais sobre isso… .. É simplesmente uma tempestade perfeita “.

Chelsea Kroningold, chefe de comunicações da National Eating Disorders Association (NEDA), acrescentou que embora o Instagram e outros sites de mídia social não possam causar transtornos alimentares e outros problemas de imagem corporal, “sabemos que é definitivamente um forte fator de risco nessas situações.”

Seguindo as reportagens da revista no mês passado, Instagram Detalhados muitos novos recursos O aplicativo planeja abordar questões de saúde mental (algumas das quais foram desenvolvidas em parceria com o NEDA), incluindo “alertas” que podem encorajar os usuários a mudar seus hábitos de visualização se tiverem assistido recentemente a um conteúdo potencialmente problemático. A empresa disse que deseja bloquear conteúdo potencialmente jogável e, ao mesmo tempo, permitir que usuários se recuperem de distúrbios alimentares para discutir suas experiências – um ato de equilíbrio potencialmente complicado, dizem os especialistas.

“Não há benefício de longo prazo em matar membros de sua maior base de usuários, porque os transtornos alimentares são muito perigosos e não há como fazer isso [Instagram] quer, “disse Keil. Meu único pedido é ser mais transparente. Você está monitorando isso, tentando fazer coisas para reduzir o risco do seu site e sendo mais transparente sobre o que está tentando fazer. ”