O Prêmio Nobel para Stephen Hawking que pode ser

Ele estava pensando em buracos negros – objetos com uma força gravitacional tão forte que nem mesmo a luz pode escapar deles, de acordo com a teoria geral da relatividade de Albert Einstein. Eles persianas para o infinito.

Cada buraco negro é cercado por um horizonte de eventos, uma bolha invisível que marca o limite do não retorno; O que quer que entre, nunca sairá. O Dr. Hawking percebeu que a teoria de Einstein também significava que o horizonte de eventos de um buraco negro nunca poderia diminuir. Um buraco negro está apenas ganhando massa, então a área total da superfície de seu horizonte de eventos está apenas crescendo.

Foi uma ideia ousada. A natureza não precisava funcionar dessa maneira. E se os buracos negros se dividirem em dois ou se espalharem e desaparecerem, como bolhas de sabão?

A visão de Hawking se tornou a pedra angular do jornal de 1973, “As quatro leis da mecânica do buraco negro,Ele o escreveu com James Bardeen, agora na University of Washington, e Brandon Carter, atualmente no French National Center for Scientific Research.

Essas leis também continham uma consequência perturbadora da física chamada teoria do “sem cabelo”. A área da superfície do horizonte de eventos é uma medida de todas as informações que o buraco negro ingeriu. O mesmo ocorre com um buraco negro, quer consuma matéria ou antimatéria, um Tesla ou um Volkswagen, um avestruz ou uma baleia. Os buracos negros têm apenas três propriedades: massa, rotação e carga elétrica. Não há outros detalhes, nem gravação de “Poesia”.