Hyde Orioles e Schumaker Marlins homenageados como gestores de topo

o Brandon Hyde, do Baltimore Orioles, foi nomeado Gerente do Ano da Liga Americana na terça-feira, e Skip Shoemaker, do Miami Marlins, também ganhou o prêmio da Liga Nacional.

Sob Hyde, os Orioles orquestraram uma das reviravoltas de duas temporadas mais impressionantes da história da MLB. Em 2021, foram – mais uma vez – o pior time das ligas principais. Eles terminaram 52-110, pela terceira vez em quatro temporadas perderam pelo menos 108 jogos, e pela segunda vez sob o comando de Hyde. O processo de reconstrução tem sido muito lento e vencer temporadas ainda parece um sonho distante.

Então, em 2022, os Orioles melhoraram para 83-79. A maioria dos especialistas esperava alguma regressão em 2023, acreditando que os Orioles haviam organizado uma temporada de sorte. Em vez disso, venceram 101 jogos para terminar com o melhor recorde na AL, vencendo o AL East pela primeira vez desde 2014 e vencendo 100 jogos pela primeira vez desde 1980.

“Estou muito orgulhoso de nossa organização e do quão longe chegamos, superando as expectativas nos últimos dois anos”, disse Hyde. “Tivemos uma ótima temporada este ano. Foi uma jornada e um longo caminho, mas estou muito feliz por ser um Baltimore Oriole e pelo quão longe chegamos em cinco anos.”

Hyde derrotou Bruce Bochy do Texas Rangers e Kevin Cash do Tampa Bay Rays para levar para casa o prêmio, recebendo 27 dos 30 votos de primeiro lugar. A votação leva em consideração apenas os resultados da temporada regular.

Na NL, Shoemaker, um técnico do primeiro ano, recebeu as honras depois que os Marlins chegaram à pós-temporada pela primeira vez em uma temporada completa desde 2003. Em uma votação dividida em que seis treinadores receberam votos para o primeiro lugar, Shoemaker empatou com Brian Snitker, do Atlanta Braves, teve oito votos de primeiro lugar, enquanto Craig Counsell, agora técnico do Chicago Cubs, terminou em segundo lugar geral por seu trabalho com os Milwaukee Brewers.

Os Marlins entraram nos playoffs como time Wild Card nos últimos dias da temporada regular, terminando 84-78 graças a um impressionante recorde de 33-14 em jogos de uma corrida. Este recorde permitiu aos Marlins chegar à pós-temporada apesar de um déficit de 57 pontos – o pior de todos os tempos para um time de playoffs. Schumaker é o quarto técnico do Marlins a ganhar o prêmio anual, depois de Jack McCune em 2003, Joe Girardi em 2006 e Don Mattingly em 2020.

“Acho que estabelecemos um novo padrão neste clube e agora é hora de proteger esse padrão”, disse Schumaker. “Eu disse aos caras que depois de perder a série para um time muito bom dos Phillies e senti que a cultura meio que mudou. você só quer voltar lá da maneira que puder.” “Este é o próximo passo para nossa organização.”

A reconstrução do Orioles começou em 2019 com a contratação de Mike Elias, do Houston Astros, como gerente geral. Ele trouxe Hyde, que era treinador de banco de Joe Maddon com os Cubs, depois de servir anteriormente como gerente de liga secundária e treinador de banco com os Marlins. Com um péssimo elenco da liga principal, um sistema agrícola classificado entre os piores do jogo na época e as dificuldades de navegar no AL East, Elias e Hyde sabiam que o caminho para o título da divisão não seria fácil.

“Não acho que você comece a temporada esperando vencer 101 jogos”, disse Hyde. “Eu esperava que pudéssemos melhorar nosso desempenho do ano passado. Fiquei muito encorajado pelo nosso segundo semestre do ano passado. Senti que se continuássemos saudáveis ​​e com alguns dos jogadores mais jovens voltando à forma… que se construíssemos no impulso que tivemos no ano passado, poderíamos ser melhores do que no ano passado.”

Na verdade, os Orioles provaram que os críticos estavam errados, melhorando em 18 jogos nesta temporada – com boa defesa, ótima base, um ataque subestimado e um ótimo soco de 1-2 no bullpen (pelo menos até Felix Bautista sofrer uma lesão) – e vencendo por juramento.

“Estávamos sonhando com isso quando iniciamos o processo de reconstrução”, disse Elias em sua coletiva de imprensa de final de temporada. “Parecia impossível. Você sabe, as pessoas aqui conseguiram isso juntas e acho que é apenas uma conquista histórica. Este grupo de jogadores, não importa onde eles vão em suas carreiras e vidas, espero que a cidade de Baltimore se lembre desse grupo para lembrar ao mundo que “é Baltimore e jogamos beisebol aqui”.

Naqueles primeiros anos sob o comando de Hyde, os Orioles se concentraram em criar a cultura certa, enquanto esperavam que as vitórias eventualmente surgissem assim que o sistema agrícola começasse a produzir jogadores melhores, o que aconteceu. Adley Rutschman surgiu em 2022, Gunnar Henderson acabou de ganhar o AL Rookie of the Year, Kyle Bradish se tornou titular na temporada passada e o arremessador novato Grayson Rodriguez parece uma âncora de rotação em potencial.

Com uma equipe jovem e flexibilidade potencial para aumento na folha de pagamento, os Orioles podem ser jogadores no mercado de agente livre nesta entressafra. Hyde espera que alguns desses agentes livres entendam o que está acontecendo em Baltimore com uma equipe jovem e empolgante.

“As pessoas verão que gostaram de jogar aqui e que este é um time divertido, e nós venceremos”, disse Hyde no final da temporada. “Espero que tenhamos jogadores experientes. Esta é uma parte importante do clube.”