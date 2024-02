Hungria e Portugal confirmam testes de junho para a seleção masculina da Irlanda

A Federação Irlandesa de Futebol confirmou dois amigáveis ​​internacionais para o MNT em Junho de 2024, com a Irlanda a receber a Hungria no Aviva Stadium antes da viagem a Portugal.

A Irlanda enfrenta a Hungria em Dublin na terça-feira, 4 de junho, com início às 19h45, e viaja até Aveiro para defrontar Portugal na terça-feira, 1 de junho, com início às 19h45, com o MNT marcado para um teste. Eles enfrentam oposição de alta qualidade.

A Irlanda enfrentou a Hungria pela última vez em um amistoso internacional em Budapeste, em junho de 2021, onde Sidosi Ogbein fez sua estreia na Irlanda em um divertido empate em 0-0. Portugal chegou ao Estádio Aviva no final daquele ano, onde empatou em 0 a 0, após uma forte exibição da Irlanda diante de uma torcida lotada.

Bélgica e Suíça viajam para Dublin para amistosos internacionais de março, no sábado, 23 de março, e na terça-feira, 26 de março, respectivamente, com a programação completa para 2024 a ser confirmada amanhã no sorteio da Liga das Nações da UEFA, em Paris, França. Local às 17h (18h horário local).

No pacote de dois jogos para Bélgica e Suíça, os detalhes dos ingressos para os dois jogos de junho serão anunciados oportunamente. Aqui.

República da Irlanda MNT: jogos confirmados para 2024

23/03: República da Irlanda – Bélgica, Aviva Stadium, 17h00

26/03: República da Irlanda – Suíça, Aviva Stadium, 19h45

06/04: República da Irlanda – Hungria, Estádio Aviva, 19h45

11/06: Portugal – República da Irlanda, Estádio Municipal de Aveiro, 19h45