Howie Roseman explica por que os Eagles foram negociados por Albert Okwuegbunam – NBC Sports Philadelphia

Os Eagles nem queriam lidar com o processo de transferência de isenção.

Eles queriam Albert Okwuegbunam.

Então, em vez de esperar e torcer, eles fecharam uma negociação para o ex-Broncos na terça-feira. Os Eagles adquiriram Albert Oh e uma escolha de sétima rodada em 2025 dos Broncos para uma escolha de sexta rodada em 2025. Essa é uma maneira de cruzar a linha.

Do que as águias de Okwuegbunam (ok-wo-i-po-nom) gostaram tanto?

“Sim, a primeira coisa que você fala sobre Albert é sobre habilidade física”, disse o gerente geral dos Eagles, Howie Roseman. Ele tem entre 6 e 5 anos. Ele pesa cerca de 260 libras. Ele corre 4,4. Ele tem uma envergadura enorme. Ele tem boa flexibilidade na parte inferior do corpo para um cara grande.

“Tivemos a oportunidade de assisti-lo juntos e, obviamente, o técnico (Nick Siriani) tem um tremendo sucesso nessa posição e alguns caras que se parecem com isso. edifício que estavam com Denver quando o fizeram. Recrute-o e dê-lhe uma chance.

Okwuegbunam, 25, foi escolhido na quarta rodada do draft (118º no geral) do Missouri em 2020 e seu tamanho e velocidade incríveis são inegáveis. No Combine 2020, Okwuegbunam correu 4,49 com 6-5 e 258 libras.

Esse 4,49 é o tight end de 40 vezes mais rápido no Combine desde os 4,42 de Evan Engram em 2017 e Engram fez isso com 234 libras.

Em seus primeiros três anos na NFL com o Broncos, Okwuegbunam disputou 26 partidas, sendo 7 como titular. Ele pegou um total de 54 passes para 546 jardas e quatro touchdowns. Sua melhor temporada foi em 2021, quando marcou 33/330/2.

Embora Okwuegbunam não quisesse se juntar ao elenco dos Broncos, ele deu um empurrão final sólido. No último jogo da pré-temporada do Denver, Okwuegbunam venceu o Rams por 41 a 0, marcando 7 de 8 gols para 109 jardas e um touchdown.

“Acho que o treinador percebeu que não havia muitos tight ends com 100 jardas recebendo jogos na pré-temporada, e isso porque ele tem uma habilidade única de olheiro, tem flexibilidade na parte inferior do corpo, tem velocidade, tem comprimento”, disse ele. Roseman: “Ele tem todas as ferramentas em seu corpo.”

“Mais uma vez, este é o começo e agora ele está aqui. Sei que ele estará treinado e tiraremos o máximo proveito dele quando ele chegar aqui.

Na Filadélfia, Okwuegbunam será treinado pelo técnico de longa data Jason Michael. Embora os Eagles tenham negociado por Albert Oh, eles também mantiveram seus outros três cornerbacks – Dallas Goodert, Jack Stoll e Grant Calcaterra – no elenco, pelo menos por enquanto.

Roseman disse que a negociação não era sobre seu espaço restrito, mas sobre Okogbonam e seu potencial.

“Para nós, sempre que temos a oportunidade de adicionar um jogador de ataque que achamos que pode ajudar a nós e ao nosso time, olhamos para isso”, disse Roseman. “É por isso que o trouxemos.”

Assine o Eagle Eye onde quer que você obtenha seus podcasts:

Podcast da Apple | musica Youtube | Spotify | ponto | Arte19 | feed RSS | Assista no YouTube